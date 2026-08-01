 Motorista fallece tras accidente en la ruta Interamericana
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Motorista fallece tras accidente en la ruta Interamericana

El conductor manejaba por el kilómetro 81, cuando perdió el control de la motocicleta, por causas que se desconocen.

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La víctima mortal fue identificada como Sebastián Villaverde., Bomberos Municipales Departamentales.
La víctima mortal fue identificada como Sebastián Villaverde. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.
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Varias personas llamaron al teléfono de emergencias 1554 de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales, para reportar el accidente de un motorista en el kilómetro 81 de la ruta Interamericana. Al llegar al lugar, los paramédicos constataron que el conductor del vehículo de dos ruedas ya no contaba con signos viales, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.

En su reporte, los rescatistas indicaron que el fallecido es un hombre cuya motocicleta derrapó sobre la ruta por causas que se desconocen. La emergencia fue atendida por bomberos de la estación de Tecpán Guatemala, a bordo de la unidad RD-136.

Los bomberos detallaron que al motorista le aplicaron los procedimientos necesarios, y el resultado de los mismos indicó que el afectado ya había fallecido, a causa de los colpes por la caída de su vehículo de dos ruedas.

Al lugar del accidente acudieron autoridades como la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público. Dentro de los procedimientos, las autoridades hicieron las gestiones necesarias para identificar a la víctima, en las imágenes compartidas se puede apreciar que el afectado portaba casco de color blanco y botas.

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Motorista identificado en ruta al Atlántico

Según el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales de Tecpán Guatemala, el accidente ocurrió en el sector conocido como "Las Cabañas". Añadieron que el motorista fallecido fue identificado como Sebastián Villa Verde.

Dentro de las primeras hipótesis, el referido cuerpo de rescata señaló que el accidente se produjo, probablemente, cuando la motocicleta de colores negro, verde, blanco y gris tuvo contacto con el arriate central.

Varios vecinos del lugar se acercaron al lugar del accidente para observar lo ocurrido. En las imágenes también se puede apreciar que el separador de metal entre ambos sentidos de la vía quedó derribado.

Las autoridades cerraron el carril central de la referida dirección, para realizar los trámites que demanda la ley.

Motorista fallece tras accidente en la ruta Interamericana | Bomberos Municipales Departamentales

Motorista fallece tras accidente en la ruta Interamericana / Bomberos Municipales Departamentales

Motorista fallece tras accidente en la ruta Interamericana | Bomberos Municipales Departamentales

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Motorista fallece tras accidente en la ruta Interamericana | Bomberos Municipales Departamentales

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