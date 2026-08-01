Secretario de Estado de la Santa Sede visitará Guatemala

La Santa Sede confirmó este sábado, 1 de agosto de 2026, que su secretario de Estado, Pietro Parolin, visitará el país durante varios días de agosto, a petición de las autoridades guatemaltecas. Por medio de sus canales oficiales, indicaron que el funcionario viajará del 1 al 4 de agosto de 2029.
El mensaje afirma que la visita se da con motivo del 90 aniversario de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Guatemala. Según el cronograma de actividades, el 2 de agosto la delegación visitará el Hogar de Ancianos Madre Teresa de Calcuta.
Asimismo, el mensaje indica que Parolin permanecerá en una santa misa en la Catedral Metropolitana y visitará el Santuario del Santo Hermano Pedro el 2 de agosto, en representación de la Santa Sede.
El programa de actividades también añade que el 3 de agosto mantendrá un encuentro con el presidente Bernardo Arévalo y con autoridades y representantes de los pueblos indígenas. Posteriormente, ese día se reunirá con Carlos Ramiro Martínez, ministro de Relaciones Exteriores y con el cuerpo diplomático.
Agenda de la Santa Sede en Guatemala
Durante sus últimas horas de estadía en Guatemala, el religioso mantendrá una reunión con obispos y sacerdotes. Posteriormente celebrará una eucaristía en el Santuario Arquidiocesano de la Adoración Perpetua de Mixco.
Según el Sacro Colegio Cardenalicio, el cardenal Pietro Parolin nació en Schiavon, en la provincia y diócesis de Vicenza, en el norte de Italia. Cuando apenas tenía 10 años, su padre murió en un accidente de tránsito y tras sufrir una desestabilización por un tiempo, sintió el llamado al sacerdocio a una edad muy temprana e ingreso al Seminario de Vicenca, a los 14 años.
Dentro de su hoja de vida destaca que trabajó tres años en Nigeria y posteriormente viajó a México, donde fungió como enlace para restablecer las relaciones diplomáticas entre ese país y la Santa Sede.
El sitio oficial del Colegio Cardenalicio resalta que en 1992, sintió el llamado de regreso a Roma y comenzó a trabajar en la "Segunda Sección" de la Secretaría de Estado bajo el mando del cardenal Angelo Sodano, entonces secretario de Estado del Vaticano.
"Parolin fue nombrado encargado de las relaciones diplomáticas con España, Andorra, Italia y San Marino. En el año 2000, trabajó con el entonces obispo Attilio Nicora en los asuntos relacionados con la aplicación de la revisión del Concordato de Letrán de 1984", agregan.