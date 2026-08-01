 Secretario de Estado de la Santa Sede visitará Guatemala
Nacionales

Secretario de Estado de la Santa Sede visitará Guatemala

Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, realizará varias actividades en el país, durante una visita oficial.

Compartir:
Cardinal Pietro Parolin llegará a Guatemala el 1 de agosto., EFE
Cardinal Pietro Parolin llegará a Guatemala el 1 de agosto. / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Santa Sede confirmó este sábado, 1 de agosto de 2026, que su secretario de Estado, Pietro Parolin, visitará el país durante varios días de agosto, a petición de las autoridades guatemaltecas. Por medio de sus canales oficiales, indicaron que el funcionario viajará del 1 al 4 de agosto de 2029.

El mensaje afirma que la visita se da con motivo del 90 aniversario de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Guatemala. Según el cronograma de actividades, el 2 de agosto la delegación visitará el Hogar de Ancianos Madre Teresa de Calcuta.

Asimismo, el mensaje indica que Parolin permanecerá en una santa misa en la Catedral Metropolitana y visitará el Santuario del Santo Hermano Pedro el 2 de agosto, en representación de la Santa Sede.

El programa de actividades también añade que el 3 de agosto mantendrá un encuentro con el presidente Bernardo Arévalo y con autoridades y representantes de los pueblos indígenas. Posteriormente, ese día se reunirá con Carlos Ramiro Martínez, ministro de Relaciones Exteriores y con el cuerpo diplomático.

Agenda de la Santa Sede en Guatemala

Durante sus últimas horas de estadía en Guatemala, el religioso mantendrá una reunión con obispos y sacerdotes. Posteriormente celebrará una eucaristía en el Santuario Arquidiocesano de la Adoración Perpetua de Mixco.

Según el Sacro Colegio Cardenalicio, el cardenal Pietro Parolin nació en Schiavon, en la provincia y diócesis de Vicenza, en el norte de Italia. Cuando apenas tenía 10 años, su padre murió en un accidente de tránsito y tras sufrir una desestabilización por un tiempo, sintió el llamado al sacerdocio a una edad muy temprana e ingreso al Seminario de Vicenca, a los 14 años.

Dentro de su hoja de vida destaca que trabajó tres años en Nigeria y posteriormente viajó a México, donde fungió como enlace para restablecer las relaciones diplomáticas entre ese país y la Santa Sede.

El sitio oficial del Colegio Cardenalicio resalta que en 1992, sintió el llamado de regreso a Roma y comenzó a trabajar en la "Segunda Sección" de la Secretaría de Estado bajo el mando del cardenal Angelo Sodano, entonces secretario de Estado del Vaticano.

"Parolin fue nombrado encargado de las relaciones diplomáticas con España, Andorra, Italia y San Marino. En el año 2000, trabajó con el entonces obispo Attilio Nicora en los asuntos relacionados con la aplicación de la revisión del Concordato de Letrán de 1984", agregan.

OJ se solidariza con jueza; pobladores queman su casa tras ordenar desalojo

El OJ expresó su rechazo por los hechos de intimidación y violencia registrados en Nebaj, Quiché.

En Portada

Secretario de Estado de la Santa Sede visitará Guatemalat
Nacionales

Secretario de Estado de la Santa Sede visitará Guatemala

07:51 AM, Ago 01
Choque vehicular deja heridos en la Calzada Rooseveltt
Nacionales

Choque vehicular deja heridos en la Calzada Roosevelt

08:16 AM, Ago 01
Israel sigue atacando Gaza y causa un cráter gigante tras bombardear un campamentot
Internacionales

Israel sigue atacando Gaza y causa un cráter gigante tras bombardear un campamento

07:22 AM, Ago 01
Ana Lucía Martínez inicia el Apertura 2026 con gol y triunfo para Cruz Azult
Deportes

Ana Lucía Martínez inicia el Apertura 2026 con gol y triunfo para Cruz Azul

07:06 AM, Ago 01
Levantan la suspensión por dopaje a Mudryk y volverá a jugar con el Chelseat
Deportes

Levantan la suspensión por dopaje a Mudryk y volverá a jugar con el Chelsea

09:32 AM, Ago 01

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar