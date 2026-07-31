 OJ se solidariza con jueza tras incidentes en Quiché
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OJ se solidariza con jueza; pobladores queman su casa tras ordenar desalojo

El OJ expresó su rechazo por los hechos de intimidación y violencia registrados en Nebaj, Quiché.

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Queman casa de jueza que ordenó desalojo en Nebaj, Quiché, Captura de video
Queman casa de jueza que ordenó desalojo en Nebaj, Quiché / FOTO: Captura de video
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El Organismo Judicial (OJ) emitió un comunicado este viernes, 31 de julio, a través del cual expresó su respaldo a la independencia judicial y se solidarizó con la jueza de Primera Instancia, Ada Madaí López Morales, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Santa María Nebaj, departamento de Quiché.

En el documento, también expresó su rechazo a los hechos "de intimidación y violencia" registrados, pues consideró que toda acción que pretenda coaccionar, intimidar o amenazar a quienes ejercen la función constitucional constituye una afectación a la independencia judicial.

El pronunciamiento surge luego de que las serias críticas que han surgido en torno a un desalojo que se habría dado en cumplimiento de una orden judicial emitida por la referida togada, en el que una adulta mayor fue retirada de un inmueble ubicado en el mencionado municipio. Las imágenes en redes reflejan un amplio despliegue policial para darle cumplimiento.

El operativo generó descontento en la población y un grupo de personas realizó manifestaciones en el marco de las cuales se conoció de forma preliminar que fue incendiada la residencia de la jueza López.

Acompañamiento a la jueza

El OJ indicó que, desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, las autoridades de ese organismo han mantenido comunicación permanente con la jueza, brindándole acompañamiento institucional y coordinando acciones para salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio de sus funciones dentro del marco de la ley.

"El Organismo Judicial reconoce el profesionalismo, la valentía y el compromiso de la jueza con la administración de justicia, y reitera que ningún acto de presión o violencia debe interferir en el ejercicio independiente e imparcial de la función jurisdiccional", se lee en el comunicado.

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La PNC indicó que la diligencia fue ordenada por un juzgado de Santa María Nebaj y que brindó seguridad perimetral. Agregó que realiza verificaciones internas sobre la actuación policial.

En el texto también se hace un llamado a que se priorice el diálogo, el respeto y la convivencia pacífica y se reitera que las juezas y los jueces ejercen una función pública conferida en la Constitución Política y las leyes del país.

Finalmente, el OJ reafirmó su compromiso de respaldar a los funcionarios de justicia y velar por las condiciones necesarias para el ejercicio libre, independiente y seguro de su función.

* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7

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