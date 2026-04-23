Detenido sospechoso por amenazas a presidenta del OJ

El Ministerio Público (MP) confirmó este jueves, 23 de abril, que en un operativo realizado este jueves, 23 de abril, se logró la captura de un hombre señalado de haber hecho presuntas amenazas por medio de una cuenta en redes sociales en contra de la presidenta del Organismo judicial (OJ), Claudia Paredes.
El sospechoso fue identificado como Amílcar Manfredo de León Ramírez, quien fue ubicado en un sector del municipio de Malacatán, San Marcos, durante diligencias coordinadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que trabajó en coordinación con la Policía Nacional Civil en seguimiento de investigaciones en curso.
Hasta el momento se desconocen detalles del caso debido a que se encuentra bajo reserva.
Acerca de Paredes
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) eligió en febrero pasado a la magistrada Claudia Lucrecia Paredes Castañeda como presidenta del Organismo Judicial (OJ) para culminar el periodo 2025-2026.
La designación se dio luego de múltiples sesiones en las que los togados no habían alcanzado ningún acuerdo para que se definiera quién ocuparía el referido cargo. En ese sentido, desde octubre de 2025 fue el magistrado vocal I, Carlos Rodimiro Lucero Paz, quien asumió como presidente en funciones.
Finalmente, cuatro meses después desde que concluyó el período del anterior presidente, se desarrolló una nueva reunión de pleno que duró algunas horas y, tras ello, un portavoz del OJ confirmó a los medios de comunicación que se concretó la elección.
Durante la conferencia donde se hizo el anuncio, Paredes señaló que tomó la decisión de postularse y logró obtener los votos suficientes para poder presidir la Corte Suprema y OJ. Su candidatura fue avalada por 10 de los 13 integrantes del pleno, quienes no votaron a su favor fueron los magistrados Carlos Lucero, Flor Gálvez y Estuardo Cárdenas.
Después de ser juramentada y tomar posesión como presidenta del OJ, Paredes también ocupó oficialmente la presidencia de la comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, que se encuentra en la fase final del proceso al haber integrado la nómina de seis aspirantes y únicamente estar a la espera de posibles impugnaciones.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7