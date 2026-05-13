 TSE requiere informe detallado sobre los comités para la organización de partidos políticos
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TSE requiere informe detallado sobre los comités para la organización de partidos políticos

Los magistrados del TSE también solicitaron una verificación relacionada con la constitución de dichas organizaciones políticas.

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Sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Ciudad de Guatemala., Omar Solís/Emisoras Unidas
Sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Ciudad de Guatemala. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó la noche de este miércoles 13 de mayo, que el Pleno de Magistrados instruyó al Departamento de Organizaciones Políticas presentar un informe detallado sobre los comités para la organización de partidos políticos que actualmente se encuentran en formación.

Los magistrados también solicitaron a la Auditoría Electoral la práctica de una verificación relacionada con la constitución de dichas organizaciones políticas.

De igual forma, se requirió a la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos la revisión de su contabilidad, finanzas y reportes de gastos.

Recientemente el TSE informó que actualmente se tienen inscritos 25 partidos políticos oficialmente. El máximo ente electoral agregó que también hay al menos 20 grupos que están en formación, incluyendo comités cívicos.

La jefa de organizaciones políticas del TSE, Deyanira Herrera, indicó que, entre las agrupaciones políticas aún hay 10 a las que les hace falta llegar a la cantidad mínima de afiliados. La funcionaria indicó que esos partidos aún no han completado el total de afiliados.

Herrera citó la Ley Electoral de Partidos Políticos para mencionar que el número de correligionarios mínimo es de 28 mil 83 afiliados. No obstante, subrayó que las agrupaciones tienen hasta 22 de octubre para completar este total de afiliados, según el artículo 19 de la citada normativa.

Partidos políticos que buscan afiliados

Herrera precisó que las organizaciones políticas que todavía están pendientes de completar este requisito son:

  • Todos.
  • Oportunidad y Desarrollo (actualmente se encuentra suspendido).
  • Victoria.
  • Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
  • Movimiento Político WINAQ.
  • Prosperidad Ciudadana.
  • Partido Verde Guatemalteco.
  • Partido Unionista.
  • Compromiso Renovación y Orden (CREO).
  • Bienestar Nacional. 

Herrera indicó que actualmente se tienen 24 comités cívicos inscritos, de los que tres se encuentran en fase de asambleas municipales y departamentales, como parte del proceso para constituirse como partidos políticos.

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