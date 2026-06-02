 Diputados aprueban convocatoria para postuladora de Contralor General de Cuentas
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Diputados aprueban convocatoria para postuladora de Contralor General de Cuentas

Frank Helmuth Bode Fuentes, actual Contralor, finaliza su mandato el próximo 12 de octubre.

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Sesión extraordinaria del Congreso este martes 2 de junio., Foto Omar Solís
Sesión extraordinaria del Congreso este martes 2 de junio. / FOTO: Foto Omar Solís
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El Congreso de la República aprobó este martes 2 de junio, la convocatoria para integrar la Comisión de Postulación encargada de nominar a seis candidatos a Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030, a través del Acuerdo Legislativo 16-2026, respaldado con el voto de 129 diputados.

El Congreso tiene a su cargo el nombramiento del Contralor General de Cuentas, tal como lo señala el Artículo 233 de la Constitución. Esta es una elección de segundo grado y representa uno de los procesos más relevantes para la fiscalización de los recursos públicos en el país.

A través de dicho Acuerdo, el Congreso llamó a los rectores de todas las universidades del país y a los decanos de las facultades que imparten la carrera de Contaduría Pública y Auditoría. Al mismo tiempo, se convocó al Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, a los Administradores de Empresas, y al Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. Estas instituciones deberán designar o elegir a sus representantes para integrar la Comisión de Postulación.

Frank Helmuth Bode Fuentes, actual titular de la Contraloría General de Cuentas, finaliza su mandato el 12 de octubre del presente año.

Comisión de Postulación

La Comisión de Postulación tendrá la tarea de definir el perfil profesional requerido, recibir expedientes y evaluar los méritos académicos, éticos y profesionales de los aspirantes. Al final de este proceso, la comisión debe presentar una lista de seis aspirantes al Congreso.

Según la Constitución, la Comisión estará formada por:

  • Un representante de los rectores de las universidades del país, quien la presidirá.
  • Los decanos de las facultades que imparten Contaduría Pública y Auditoría.
  • Un número equivalente de representantes elegidos por la Asamblea General del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, y Administradores de Empresas.

Durante todas las etapas, la Comisión debe velar por los principios de capacidad, especialidad, idoneidad, honradez y honorabilidad comprobada. Garantizarán además que la información para la ciudadanía sea oportuna y transparente.

La Comisión tiene la obligación de entregar la nómina de seis candidatos y la documentación respectiva al menos 20 días antes de que concluya el mandato vigente. Posteriormente, el Congreso recibirá la propuesta y procederá a la elección definitiva del nuevo Contralor General de Cuentas.

Para elegir al titular, se requiere el voto favorable de al menos 81 legisladores durante una sesión plenaria. 

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Con información de Omar Solís y Óscar Grijalva, Emisoras Unidas, 89.7*

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