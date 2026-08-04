Salud del Presidente Arévalo es monitoreada por el Ejecutivo

El Ejecutivo dio a conocer este martes, 4 de agosto, que la salud del presidente Bernardo Arévalo está siendo monitoreada, aunque aseguró que, a pesar de ello, el funcionario continúa pendiente de lo que ocurre en el país y atento a la información, incluida la relacionada con la erupción que registra el volcán de Fuego.
El tema fue abordado durante una conferencia de prensa en la que las autoridades de protección civil explicaron el seguimiento que se está dando a la emergencia por la actividad eruptiva, donde periodistas cuestionaron la razón por la que el mandatario no estaba presente.
Ante la consulta, la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Karina García, expuso que el presidente siempre está informado y liderando los procesos que le preocupan a la población.
"El presidente no está previsto para estar en estas conferencias. El que lidera el sistema, el coordinador, es el ministro de la Defensa que en este momento está en una operación en otro lugar y que está volando para estar aquí en las siguientes conferencias", dijo.
Asimismo, la funcionaria indicó que la salud del mandatario está siendo monitoreada. "En efecto, en días anteriores estuvo en unas situaciones más difíciles. Está en recuperación y eso no afecta a que él esté pendiente y liderando el país. En este momento, es la única información que puedo darles", expresó.
Arévalo participó en actividad religiosa
El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ofició el pasado domingo 2 de agosto una misa en Guatemala como parte de una visita oficial en la que celebró los 90 años de relación diplomática de la Santa Sede con el país centroamericano.
En la primera fila de la misa estuvo presente el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, con quien Parolin sostendría posteriormente un encuentro privado.
Parolin recordó durante su intervención "aquel 15 de marzo de 1936" cuando "el papa Pío XI envió al nuncio apostólico Alberto Levarme" para iniciar las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Guatemala, hace 90 años.
De igual manera, se dirigió al presidente y a las demás autoridades presentes en la misa para indicarles que "Guatemala podrá contar siempre con la colaboración y el compromiso de la Santa Sede".