 Meghan Markle celebra sus 45 años en traje de baño
Farándula

Meghan Markle cumple 45 años y lo celebra en traje de baño junto a una piscina

La duquesa de Sussex compartió algunas imágenes de sus vacaciones de verano y las acompañó de un mensaje en el que agradeció a sus seguidores por los buenos deseos.

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Meghan Markle, Instagram
Meghan Markle / FOTO: Instagram
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Meghan Markle, la Duquesa de Sussex, celebró su cumpleaños número 45 este 4 de agosto de una manera particularmente alegre y compartida.

Tras disfrutar de unas inolvidables vacaciones de verano en Europa junto a su esposo, el príncipe Harry, y sus hijos, la duquesa regresó a su hogar en California para conmemorar esta nueva vuelta al sol. Meghan decidió compartir un vistazo de su divertido festejo con sus seguidores en redes sociales, mostrando su lado más espontáneo y feliz.

La celebración de Meghan Markle se hizo pública a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un par de fotografías en blanco y negro.

En estas imágenes, ella aparece luciendo un traje de baño de una pieza y gafas de sol, se lanzó con entusiasmo a una piscina, esbozando una gran sonrisa y levantando los brazos mientras sujetaba un racimo de globos, algunos de ellos con la leyenda 'Happy Birthday'.

La segunda toma la mostraba casi completamente sumergida, con sus brazos salpicando el agua y los globos flotando sobre ella, sugiriendo un momento de pura diversión y relajación en un entorno natural y tranquilo.

Además de su propio festejo, la marca de estilo de vida de Meghan Markle , As Ever, también le rindió un emotivo homenaje en su día especial. 

"¡Feliz cumpleaños a nuestra fundadora, @meghan! ¡Iluminación n.º 084 para celebrarlo!", haciendo referencia a una de las velas aromáticas de su colección para el hogar. 

Un verano de aventuras familiares 

El cumpleaños de Meghan Markle llega justo después de un verano lleno de momentos memorables para la familia Sussex.

Semanas antes de su celebración, la duquesa ya había compartido en su cuenta de Instagram postales de sus vacaciones por Europa, que incluyeron un esperado reencuentro con el rey Carlos III en el Reino Unido. 

Las imágenes compartidas por Meghan mostraban a la familia disfrutando al máximo en diversos escenarios, desde playas hasta jardines históricos.

Una de las escenas más destacadas de sus vacaciones los mostraba en una playa, presumiblemente en Portugal, donde Meghan lucía un traje de baño negro similar al de su reciente publicación de cumpleaños.

En estas fotos, se veía a la duquesa observando a su esposo e hijos jugar a la orilla del mar, mientras que en otra instantánea, Harry, Archie y Lilibet se divertían en el agua. También se les vio jugando en un exuberante jardín verde que, según reportes, pertenece a la casa de la infancia de la princesa Diana, abuela paterna de los pequeños, un lugar cargado de significado familiar.

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