J Balvin y la Influencer: ¿Infidelidad a Valentina Ferrer?

Melanie Pavola, influencer, modelo y creadora de contenido mexicana, se convirtió en uno de los nombres más comentados en redes sociales. Lo anterior, tras compartir fotografías junto a J Balvin en medio de una controversia que involucra una presunta infidelidad del cantante colombiano hacia su pareja, Valentina Ferrer, durante el embarazo de su hijo.
La creadora digital, que suma millones de seguidores en plataformas sociales, decidió publicar varias imágenes en las que aparece junto al intérprete de Mi Gente. Las fotografías, aparentemente tomadas años atrás, desataron una ola de comentarios y especulaciones entre los fanáticos del artista.
Melanie Pavola es una influencer y modelo originaria de México que ha construido una sólida presencia en redes sociales gracias a su contenido relacionado con moda, estilo de vida y fotografía. También es conocida por generar contenido exclusivo para plataformas de suscripción, lo que le ha permitido consolidar una amplia comunidad de seguidores.
En los últimos días, su nombre trascendió más allá del mundo digital luego de asegurar que mantuvo un encuentro íntimo con J Balvin cuando el cantante ya sostenía una relación con la modelo argentina Valentina Ferrer.
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Según su versión, desconocía que Ferrer se encontraba embarazada en ese momento de J Balvin. La polémica tomó fuerza cuando Pavola publicó imágenes en las que aparece junto al artista colombiano dentro de un camerino. En una de ellas, J Balvin la abraza mientras le besa la frente; en otras, ambos aparecen muy cercanos, lo que alimentó las especulaciones entre los usuarios.
Ante las críticas recibidas, la influencer respondió a varios comentarios y sostuvo que las fotografías eran auténticas.
Incluso aseguró que el cantante la bloqueó en redes sociales y lo calificó de "infiel", declaraciones que rápidamente se viralizaron. Hasta el momento, ni J Balvin ni Valentina Ferrer han emitido un pronunciamiento oficial sobre las declaraciones de Melanie Pavola o las imágenes difundidas en redes sociales.