 Federación de Jordania denuncia presiones de Infantino
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Federación de Jordania denuncia presiones de Gianni Infantino

El presidente de la Federación de Jordania acusa a Infantino de “chantaje” y desafía su intento de mantenerse cuatro años más en el poder de la FIFA.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA - EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA / FOTO: Agencia EFE
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El presidente de la Asociación de Fútbol de Jordania (AFJ), el príncipe Ali bin Al Hussein, lanzó fuertes críticas contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al acusarlo de ejercer "chantaje" y confirmar que no respaldará su candidatura para continuar al frente del organismo internacional. La denuncia surge en medio de cuestionamientos hacia la gestión del dirigente suizo y antes de la elección prevista para marzo de 2027, cuando Infantino buscaría un tercer y último mandato.

A través de su cuenta de X, Al Hussein aseguró que durante el Mundial recibió presiones para mostrar apoyo a Infantino a cambio de beneficios para su federación. "Durante el Mundial, me comunicaron verbalmente que, si apoyaba a Infantino, contribuiría enormemente a ayudar a nuestra federación", expresó el dirigente jordano, quien también recordó los "enormes obstáculos" que enfrentó su selección durante su primera participación histórica en la Copa del Mundo.

Jordania no apoyará la reelección de Infantino

El presidente de la AFJ señaló problemas relacionados con la asistencia de aficionados jordanos al torneo, al afirmar que muchos seguidores no pudieron obtener visados para ingresar a Estados Unidos pese a contar con entradas, las cuales, según indicó, "se vendieron a precios exorbitantes". Además, cuestionó que Jordania deba asumir costos fiscales por su participación en el certamen debido a su sede estadounidense, una situación que, según él, no afectó a los equipos que jugaron y se hospedaron en Canadá y México. "Pero como estábamos en Estados Unidos, ahora afrontamos estos enormes costes fiscales por nuestra participación", afirmó.

Al Hussein también reclamó que la FIFA aún no ha entregado el premio económico correspondiente a la participación de Jordania en la final de la Copa Árabe de Catar, pese a que el organismo "presume de los miles de millones que tiene en reserva". "Está claro que el problema reside en la dirección. Durante meses, la FIFA se ha negado a ayudarnos en estos y otros asuntos", manifestó. Finalmente, reiteró su postura de rechazo al actual presidente de la FIFA: "No lo apoyamos antes y, desde luego, no lo haremos ahora. Pero toda esta situación constituye un chantaje y nos negamos a ceder".

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