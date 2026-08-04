Autoridades indígenas de Totonicapán exigen libertad para Pacheco y Chaclán

La Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán emitió este martes un pronunciamiento en el que manifestó su respaldo a los exdirigentes comunitarios Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes, según la organización, permanecen detenidos desde hace más de 15 meses por su participación en la defensa de la democracia durante las movilizaciones de 2023.
El pronunciamiento fue difundido en el marco de una audiencia de revisión de medidas programada en el Juzgado Tercero Penal, donde la defensa solicitaría que ambos puedan continuar el proceso judicial bajo arresto domiciliario. La organización indígena sostiene que no existen motivos razonables para mantenerlos en prisión preventiva y expresó su esperanza de que el juez resuelva con objetividad e imparcialidad.
En el comunicado al que le dieron lectura frente a la Torre de Tribunales, los 48 Cantones afirmaron que Pacheco y Chaclán "no cometieron ningún delito" y que sus acciones se desarrollaron en el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y manifestación, mientras cumplían funciones de servicio a sus comunidades.
Asimismo, la organización destacó el impacto que la prolongada detención ha tenido en las familias de ambos líderes, quienes esperan que la resolución judicial les permita regresar a sus hogares mientras enfrentan el proceso.
Finalmente, la Junta Directiva reiteró su solidaridad con los dos exdirigentes y sus familias, e hizo un llamado a las autoridades del sistema de justicia para que cesen lo que califican como una persecución contra autoridades indígenas y líderes comunitarios en el país.