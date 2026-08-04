Ter Stegen jugará cedido en el Ajax de Ámsterdam

El guardameta alemán Marc-André ter Stegen vivirá una nueva experiencia en su carrera profesional tras confirmarse su cesión al Ajax de Países Bajos por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027. El F.C. Barcelona anunció este martes el acuerdo que permitirá al portero continuar su trayectoria lejos del conjunto azulgrana, aunque manteniendo su vínculo contractual con la entidad catalana hasta 2028.
La salida de Ter Stegen se venía negociando desde hace varias semanas, pero la operación se había retrasado debido a diferencias relacionadas con las obligaciones fiscales que debía asumir el futbolista en su nuevo destino. Finalmente, el acuerdo llegó y el internacional alemán, de 34 años, se despidió de sus compañeros y del cuerpo técnico dirigido por Hansi Flick antes de abandonar la concentración del Barcelona en Inglaterra y viajar rumbo a Ámsterdam.
Nueva etapa para Ter Stegen
El arquero volverá a estar bajo las órdenes del técnico español Míchel Sánchez, quien ya confió en él durante su paso por el Girona en el pasado mercado de invierno. Sin embargo, aquella etapa estuvo marcada por las dificultades físicas, ya que Ter Stegen únicamente pudo disputar dos encuentros con el conjunto rojiblanco antes de sufrir una lesión que también le impidió participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Los problemas físicos han condicionado las últimas temporadas del portero alemán, aunque su legado en el Barcelona sigue siendo destacado. Ter Stegen acumula 423 partidos oficiales con la camiseta azulgrana y 21 títulos conquistados, convirtiéndose en el segundo futbolista extranjero con más apariciones en la historia del club, únicamente superado por Lionel Messi. En el Ajax coincidirá nuevamente con Jordi Cruyff, actual director deportivo del equipo neerlandés, quien destacó la calidad y experiencia del guardameta: "Tiene una trayectoria excepcional y sus cualidades son ampliamente reconocidas".