 Actividad volcánica no afecta operaciones en aeropuerto La Aurora; se mantiene monitoreo
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Actividad volcánica no afecta operaciones en aeropuerto La Aurora; se mantiene monitoreo

Aeronáutica Civil explicó que se hace una verificación constante del desplazamiento de la ceniza y ya se emitió un reporte para las aeronaves, siguiendo las recomendaciones del Insivumeh.

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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que, pese al incremento en la actividad del volcán de Fuego, las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, continúan desarrollándose con normalidad.

La institución explicó que fue emitido un Reporte de Ceniza Volcánica para aeronaves (ASHTAM), debido a la presencia de ceniza en el espacio aéreo ubicado al oeste y suroeste del volcán, con alcance hasta la frontera con México y entre los 14 mil y 25 mil pies sobre el nivel del mar.

De acuerdo con la DGAC, la medida responde a las recomendaciones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que mantiene un monitoreo constante de la evolución de la actividad eruptiva y del desplazamiento de la nube de ceniza.

La autoridad aeronáutica precisó que las condiciones previstas podrían mantenerse durante este 4 de agosto, aunque estarán sujetas a cambios dependiendo de la dirección del viento y del comportamiento del volcán.

La DGAC reiteró su compromiso con la seguridad operacional y aseguró que continuará coordinando acciones con las entidades técnicas correspondientes para mantener actualizada la información y garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad aeronáutica a atender las disposiciones y medidas preventivas emitidas por las autoridades competentes.

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