 Angélica Rivera cumple 57 años y deslumbra a sus fans
Farándula

Angélica Rivera celebra sus 57 años y fans aseguran que luciendo mejor que sus hijas

La actriz mexicana celebró su cumpleaños rodeada de sus hijas, Sofía, Fernanda y Regina Castro en un lujoso restaurante en la Ciudad de México.

Compartir:
Angélica Rivera, Facebook
Angélica Rivera / FOTO: Facebook
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Angélica Rivera, la reconocida actriz mexicana y ex primera dama, celebró su cumpleaños número 57 en una emotiva reunión familiar que capturó la atención de sus seguidores en redes sociales. 

La celebración marcó su regreso a la esfera pública junto a sus hijas Fernanda, Regina y Sofía Castro, quienes compartieron tiernos mensajes y fotografías de la íntima conmemoración, generando gran revuelo entre sus admiradores.

Conocida popularmente como "La Gaviota" por su icónico papel en la exitosa telenovela "Destilando Amor",  Angélica Rivera ha mantenido un perfil bajo y alejado de los reflectores durante varios años.

Las hijas de Angélica Rivera, fruto de su matrimonio con el productor José Alberto ‘El Güero’ Castro, utilizaron sus plataformas de Instagram para expresar su profundo amor y admiración por su madre.

Cada una compartió momentos especiales y dedicatorias que enternecieron a los fans de la actriz, mostrando la fuerte unión familiar.

Además de recibir decenas de felicitaciones por su cumpleaños, Angélica Rivera recibió varios halagos por su atractivo físico; incluso, algunos señalaron que ella luce mejor que sus hijas.

  • "La Mamá es más bonita que las hijas"
  • "Sofía se parece a Wendy Guevara"
  • "Se ve más grande Sofía (la hija)Que su mamá ???"
  • "Angélica se ve maravillosa, sus hijas no tanto jajaja ?‍♂️??‍♂️?"
  • "Igualitas al papá ?"

Sus melodramas más famosos

Angélica Rivera celebra un nuevo cumpleaños convertida en una de las figuras más recordadas de la televisión mexicana gracias a una trayectoria construida con personajes que dejaron huella en varias generaciones.  

Uno de los proyectos que impulsó definitivamente a Angélica Rivera fue Alcanzar una estrella II, donde además de actuar integró el grupo Muñecos de Papel. El fenómeno trascendió la pantalla y llegó a los escenarios musicales.

La consolidación llegó cuando obtuvo el papel de Regina Villarreal, la protagonista de "La Dueña". Esta novela la convirtió en una de las protagonistas más importantes del melodrama mexicano.

La historia presentó a una mujer que transformó el dolor provocado por una traición en fortaleza y determinación, elementos que conectaron con millones de espectadores dentro y fuera del país durante su transmisión original.

Años después, Angélica Rivera volvió a demostrar su capacidad interpretativa con Ángela, donde compartió créditos con Juan Soler. La producción tuvo una importante distribución internacional y permitió que nuevos públicos conocieran el trabajo de la actriz, consolidando una carrera que ya figuraba entre las más destacadas de su generación.

El reconocimiento alcanzó un nuevo nivel cuando Angélica Rivera protagonizó Destilando amor junto a Eduardo Yáñez. La producción se convirtió en uno de los mayores éxitos de audiencia de la televisión mexicana y popularizó para siempre el sobrenombre de «La Gaviota», personaje que permanece profundamente ligado a la imagen de la actriz.

En Portada

Dispersión de ceniza del volcán de Fuego podría alcanzar hasta 100 kilómetrost
Nacionales

Dispersión de ceniza del volcán de Fuego podría alcanzar hasta 100 kilómetros

07:00 AM, Ago 04
Erupción del volcán de Fuego: Evacúan a habitantes de comunidades cercanast
Nacionales

Erupción del volcán de Fuego: Evacúan a habitantes de comunidades cercanas

06:24 AM, Ago 04
Presunto asaltante es capturado en ruta a El Salvadort
Nacionales

Presunto asaltante es capturado en ruta a El Salvador

07:44 AM, Ago 04
Vozinha ya firmó contrato con Colo Colot
Deportes

Vozinha ya firmó contrato con Colo Colo

07:15 AM, Ago 04
Arsène Wenger se desmarca del proyecto impulsado por Gianni Infantinot
Deportes

Arsène Wenger se desmarca del proyecto impulsado por Gianni Infantino

07:30 AM, Ago 04

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAEstados UnidosEspañauniversofutbolMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar