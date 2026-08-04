Pacheco y Chaclán piden libertad: “No somos delincuentes”

Los exintegrantes de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, fueron trasladados este martes 4 de agosto a la Torre de Tribunales para comparecer en la audiencia de revisión de medidas que se llevará a cabo en el Juzgado Tercero de Instancia Penal, donde su defensa expondrá los argumentos para respaldar la petición de que puedan recuperar su libertad.
Los exlíderes indígenas se encuentran en prisión desde abril de 2025 y enfrentan un proceso penal debido a que el Ministerio Público (MP) los señala dentro de un caso en el que se investigan las manifestaciones ciudadanas de 2023.
Mientras esperaba para ingresar a la sala de audiencias, Pacheco brindó declaraciones a Emisoras Unidas en las que compartió detalles de su situación y las expectativas que se tienen con respecto a la diligencia programada.
"Confiamos en Dios de que se lleve a cabo la audiencia. Es la primera que nos dan después de 15 meses de haber sido enviados a prisión. Esperamos que se lleve con objetividad", dijo el exdirigente indígena y actual viceministro de Energía y Minas.
Agregó que solo fue un servicio comunitario el que prestaron ante la situación que vivía Guatemala hace tres años. "No somos delincuentes, pero lastimosamente los procesos maliciosos son utilizados de una forma injusta. Entonces, esperamos que el día de hoy resulte algo", expresó.
Al ser cuestionado acerca de cómo ha sido este período privado de su libertad, Pacheco indicó que se han sentido "un poco tristes" por la forma en la cual utilizan los mecanismos procesales para ir dilatando los procesos penales en contra de personas defensoras de los derechos humanos. Enfatizó que es evidente el uso malintencionado de los procesos.
"Pero hemos estado fuertes, gracias a Dios, a la familia, a Guatemala también. Lo hemos manifestado, no es una cuestión a título personal, si hemos resistido es por Guatemala. Mantenemos esa convicción y, al final, es un servicio para Guatemala", manifestó.
Chaclán coincidió en que esperan que se lleve a cabo la audiencia, pues ya han pasado más de 15 meses queriendo que se dé este día. "Esperamos que la audiencia sea muy objetiva a favor de los pueblos. Nosotros estamos acá porque somos pueblo", señaló.
Y sobre el tiempo detenido, compartió que ha sido muy difícil porque han enfrentado daños psicológicos, emocionales y físicos.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas 89.7