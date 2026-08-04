Chumil completa la primera etapa de la Vuelta a Burgos 2026

La Vuelta a Burgos 2026 comenzó este martes con una exigente primera jornada que reunió a varios de los equipos más importantes del ciclismo internacional, en una competencia que tradicionalmente sirve como preparación para la Vuelta a España. Entre los protagonistas volvió a destacar la presencia del guatemalteco Sergio Chumil, quien representa al Burgos Burpellet BH y afronta una nueva oportunidad para medirse ante corredores de primer nivel.
La etapa inaugural se disputó sobre un recorrido de 165 kilómetros entre Gumiel de Izán y el Alto del Castillo, en la ciudad de Burgos. Chumil cruzó la línea de meta en la posición 86, a 28 segundos del vencedor del día, el británico Matthew Brennan, del equipo Visma-Lease a Bike, quien detuvo el cronómetro en 3 horas, 35 minutos y 54 segundos para adjudicarse el primer triunfo de la edición 2026.
Lo que viene para Sergio Chumil
El ciclista guatemalteco disputa esta carrera con un detalle que resalta entre el pelotón internacional: porta el maillot de campeón nacional de ruta de Guatemala, un distintivo con los colores de la bandera nacional que reconoce su título obtenido en el campeonato de su país. Esta camiseta lo convierte en uno de los representantes más visibles del ciclismo guatemalteco en una de las competencias más importantes del calendario previo a la gran ronda española.
La actividad continuará este miércoles con la segunda etapa, que partirá desde Arcos de la Llana y concluirá en Valle del Sol, en Pineda de la Sierra, tras un recorrido de media montaña de más de 160 kilómetros. El perfil de la jornada ofrecerá un desafío mayor para los escaladores y corredores más completos, escenario en el que Chumil buscará ganar protagonismo y seguir acumulando buenas sensaciones de cara a las etapas decisivas de la Vuelta a Burgos.