Sergio Chumil completa la Vuelta a Asturias 2026

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil completó una destacada participación en la Vuelta a Asturias 2026, consolidándose como uno de los representantes centroamericanos más competitivos en el pelotón internacional. En la cuarta y última etapa, disputada entre Lugones y Oviedo sobre un recorrido de 152 kilómetros, Chumil cruzó la meta en la posición 23, a 1 minuto y 18 segundos del ganador del día, Edgar Cadena.
La jornada final estuvo marcada por un ritmo intenso y constantes ataques en el tramo decisivo, especialmente en la subida al Alto de San Esteban de las Cruces. En ese contexto exigente, Chumil logró mantenerse dentro del grupo principal durante buena parte del recorrido, demostrando resistencia en un perfil quebrado que favorecía a los escaladores. La etapa fue ganada por Cadena tras una escapada en solitario, confirmando su gran cierre de competencia.
Chumil entre los mejores de la Vuelta a Asturias 2026
En la clasificación general, el triunfo fue para el colombiano Nairo Quintana, quien se adjudicó su tercera Vuelta a Asturias con un tiempo acumulado de 14:28:36. El experimentado corredor del Movistar Team cimentó su victoria gracias a su desempeño en la segunda etapa y supo defender el liderato frente a los intentos de sus rivales en la jornada final.
Por su parte, Chumil finalizó en la posición 11 de la clasificación general, a 5 minutos y 2 segundos del campeón, un resultado que refleja consistencia a lo largo de la competencia. Su actuación deja buenas sensaciones y confirma su progresión en carreras europeas, posicionándolo como una de las principales cartas del ciclismo guatemalteco en el panorama internacional.