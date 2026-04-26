 Sergio Chumil completa la Vuelta a Asturias 2026
Deportes

Sergio Chumil completa la Vuelta a Asturias 2026

El guatemalteco Sergio Chumil firmó una sólida actuación en Asturias, cerrando 23° en la última etapa y 11° en la general, a poco más de cinco minutos del campeón Nairo Quintana.

Compartir:
Actividad del ciclista guatemalteco Sergio Chumil - Burgos BH
Actividad del ciclista guatemalteco Sergio Chumil / FOTO: Burgos BH

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil completó una destacada participación en la Vuelta a Asturias 2026, consolidándose como uno de los representantes centroamericanos más competitivos en el pelotón internacional. En la cuarta y última etapa, disputada entre Lugones y Oviedo sobre un recorrido de 152 kilómetros, Chumil cruzó la meta en la posición 23, a 1 minuto y 18 segundos del ganador del día, Edgar Cadena.

La jornada final estuvo marcada por un ritmo intenso y constantes ataques en el tramo decisivo, especialmente en la subida al Alto de San Esteban de las Cruces. En ese contexto exigente, Chumil logró mantenerse dentro del grupo principal durante buena parte del recorrido, demostrando resistencia en un perfil quebrado que favorecía a los escaladores. La etapa fue ganada por Cadena tras una escapada en solitario, confirmando su gran cierre de competencia.

Chumil entre los mejores de la Vuelta a Asturias 2026

En la clasificación general, el triunfo fue para el colombiano Nairo Quintana, quien se adjudicó su tercera Vuelta a Asturias con un tiempo acumulado de 14:28:36. El experimentado corredor del Movistar Team cimentó su victoria gracias a su desempeño en la segunda etapa y supo defender el liderato frente a los intentos de sus rivales en la jornada final.

Por su parte, Chumil finalizó en la posición 11 de la clasificación general, a 5 minutos y 2 segundos del campeón, un resultado que refleja consistencia a lo largo de la competencia. Su actuación deja buenas sensaciones y confirma su progresión en carreras europeas, posicionándolo como una de las principales cartas del ciclismo guatemalteco en el panorama internacional.

Foto embed
Sergio Chumil en la Vuelta a Asturias - Burgos BH

En Portada

Altas temperaturas pondrían en riesgo cultivos en 145 municipios del paíst
Nacionales

Altas temperaturas pondrían en riesgo cultivos en 145 municipios del país

06:15 PM, Abr 25
CC declara sin lugar solicitudes de aclaración en elección de Fiscal Generalt
Nacionales

CC declara sin lugar solicitudes de aclaración en elección de Fiscal General

02:40 PM, Abr 25
Trump comparte fotos y un vídeo del sospechoso del tiroteo en la Cena de los Corresponsalest
Internacionales

Trump comparte fotos y un vídeo del sospechoso del tiroteo en la Cena de los Corresponsales

09:34 PM, Abr 25
Ocho estudiantes continúan en observación tras intoxicación en Sololát
Nacionales

Ocho estudiantes continúan en observación tras intoxicación en Sololá

06:32 PM, Abr 25
Resultados de los 10K Ciudad de Guatemala 2026t
Deportes

Resultados de los 10K Ciudad de Guatemala 2026

08:01 PM, Abr 25

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFiscal GeneralFutbol Guatemaltecoredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos