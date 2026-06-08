 Municipalidad de Mazatenango y Xochi alcanza acuerdos para retomar trabajos
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Municipalidad de Mazatenango y Xochi alcanza acuerdos para retomar trabajos

La Municipalidad acordó otorgar la prorroga de la licencia de construcción, para reanudar los trabajos en Xochi corredor de las Flores.

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El alcalde de Mazatenango, Carlos Villagrán y representantes de Xochi., Captura de pantalla
El alcalde de Mazatenango, Carlos Villagrán y representantes de Xochi. / FOTO: Captura de pantalla
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El Consejo municipal de Mazatenango alcanzó acuerdos con representantes de Xochi Corredor de las Flores, para que a partir de este martes 9 de junio se reanuden los trabajos de construcción de dicha carretera. 

El alcalde de Mazatenango, Carlos Villagrán, manifestó que tras una reunión en la que se abordaron las preocupaciones de la comuna en temas de seguridad, se llegaron a acuerdos, "Hay un compromiso de ellos, se evaluó punto por punto", indicó el funcionario.

Tras la conciliación entre las autoridades municipalidades y representantes de Xochi Corredor de las Flores, la Municipalidad acordó otorgar la prorroga de la  licencia de construcción. 

"Entendemos cuales son las preocupaciones de la Municipalidad, están centrados en el tema de seguridad vial. Hemos cumplido con los estándares internacionales", indicó Ana Luisa Martínez, directora y representante del proyecto Xochi.

Martínez, agregó que la carretera cumple con los requerimientos de seguridad, por lo que firmarán un documento en el que se hace constar que cumplen con todos los requerimientos de seguridad vial.

A partir de hoy se retiran los elementos y este martes se reanudan las labores de la carretera

Sobre el pago establecido que es de Q15 por cada uno de los tramos, señaló que la carretera es una opción, para quien quiera usarla y pueda pagar. "El beneficio para quien no quiera usar Xochi, y usen la ruta CA-2 Occidente, será que la CA-2 será una carretera de más fácil fácil transitabilidad, estimamos que más del 30 por ciento se ira del tránsito de la CA-2 irá a Xochi", manifestó Martínez. 

Xochi Corredor de las Flores siempre ha cumplido con todo el marco legal vigente, con los estándares internacionales en el ámbito de la transparencia, de la calidad de la obra, y del respeto a la institucionalidad guatemalteca con la que ha trabajado en las fases de diseño, construcción y conexión a las rutas públicas, confiando en la certeza jurídica que dan las instancias con las que hemos interactuado", argumentaron en un comunicado.

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Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

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