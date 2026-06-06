Urgen agilizar trámites en tema Xochi Corredor de las Flores

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUDESA) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) emitieron comunicados este sábado, 6 de junio de 2026, para pedir que se agilice el trámitesadministrativo pendiente, de renovacr una licencia de construcción, previo a la inauguración del proyecto Xochi, Corredor de las Flores.
FUNDESA indicó que la infraestructura vial es urgente para Guatemala, por lo que hizo un llamado a la Municipalidad de Mazatenango para apoyar el desarrollo. "La infraestructura es clave para la competitividad, la atracción de inversión y la generación de empleo en el país", destacó la fundación.
En ese contexto, la entidad expresó su "preocupación ante la situación que enfrenta el proyecto Xochi Corredor de las Flores, a pocos días de su inauguración". Asimismo, FUNDESA reafirmó la importancia estratégica de la infraestructura vial para el desarrollo económico y la competitividad de Guatemala.
Guatemala enfrenta un déficit de infraestructura que limita directamente su competitividad, encarece la logística, reduce la conectividad de las regiones y frena la inversión", declararon.
Agregaron que "en este contexto, la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura no es opcional —es indispensable". Asimismo, indicaron que El Estado no cuenta con las capacidades suficientes para cerrar la brecha de infraestructura por sí solo.
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Señalan directamente a la Municipalidad de Mazatenango
FUNDESA aseguró que "observa con preocupación que, a días de su inauguración, la empresa promotora enfrente la incertidumbre por parte de la Municipalidad de Mazatenango, derivada de un silencio administrativo prolongado ante una solicitud de renovación de licencia de construcción presentada en tiempo y forma.
Asimismo, indicaron que hubo una "acción de cierre sin notificación previa, ni respeto al debido proceso. Esta situación no solo perjudica a los inversionistas y trabajadores del proyecto, sino que envía una señal negativa al ecosistema de inversión a nivel nacional".
La entidad resaltó que los proyectos impulsados con capital privado que cumplen la normativa vigente y generan valor real para las comunidades y la economía, merecen certeza jurídica, acompañamiento institucional y condiciones claras para operar.
"El proyecto Xochi Corredor de las Flores —más de 30 kilómetros de vía segura en el occidente del país— representa exactamente el tipo de iniciativa que Guatemala necesita", destacaron.
Agregaron que "Guatemala aspira a mejorar su posición en los índices de competitividad y avanzar hacia el grado de inversión. Para lograrlo, uno de los factores más determinantes es la institucionalidad: que las reglas sean claras, que los procedimientos administrativos funcionen con predictibilidad, y que los inversionistas cuenten con la confianza de que sus derechos serán respetados".
FUNDESA hace un llamado a las autoridades municipales competentes a resolver con prontitud y conforme a derecho la situación que afecta al proyecto Xochi Corredor de las Flores, y a garantizar que los mecanismos institucionales funcionen con la celeridad y transparencia que el país requiere, para atraer inversión, generar empleo y construir una infraestructura digna de su potencial", concluyeron.
CIG condena la burocracia de un alcalde
en ese contexto, la CIG fijó su postura institucional, señalando que "la burocracia de un alcalde pone en riesgo el desarrollo del país".
En ese sentido expresaron los siguientes puntos:
- 1. El sector industrial expresa profunda preocupación ante la situación de la obra de infraestructura vial Xochi. Donde un alcalde no quiere reducir el tráfico de 3 horas a 25 minutos.
- 2. Para que un país atraiga inversiones privadas de gran envergadura, especialmente relacionadas con la infraestructura, la gran materia pendiente e histórica y deuda del Estado para los guatemaltecos, las reglas deben ser estables para garantizar la certeza jurídica y cumplimiento de los procesos burocráticos locales.
- 3. La costa sur y el suroccidente de Guatemala han sufrido un colapso vial histórico en la ruta CA-2 Occidente. Proyectos como el de Xochi buscan precisamente reducir costos logísticos, tiempos de transporte para mercancías, y facilitar el flujo hacia zonas industriales y turísticas.
- 4. Resulta preocupante que, tras dos años de desarrollo y a escasos días de su inauguración, el proyecto enfrente un limbo. Esperamos que con el debido análisis de las partes involucradas se establezcan las medidas urgentes para garantizar la continuidad del mismo, evitando que los conflictos administrativos frenen el avance competitivo de la región.
Respuesta de la Municipalidad de Mazatenango
En este tema, la Municipalidad de Mazatenango convocó a una conferencia de prensa para el próximo lunes 8 de junio de 2026 a las 9:00 horas, resaltando que tratarán el tema de la autopista Xochi.
Posteriormente se realizará un recorrido por el trayecto correspondiente al municipio de Mazatenango, para la verificación de la construcción de la ruta", resaltaron.
Finalmente, indicaron que la verdad debe prevalecer y que la Municipalidad de Mazatenango trabaja por la seguridad.
Postura de los encargados de la autopista Xochi
Seguimos trabajando para abrir Xochi Corredor de las Flores este 14 de junio", declararon los encargados de la obra en un comunicado.
Xochi Corredor de las Flores siempre ha cumplido con todo el marco legal vigente, con los estándares internacionales en el ámbito de la transparencia, de la calidad de la obra, y del respeto a la institucionalidad guatemalteca con la que ha trabajado en las fases de diseño, construcción y conexión a las rutas públicas, confiando en la certeza jurídica que dan las instancias con las que hemos interactuado", argumentaron en un comunicado.
Relataron que, en febrero de este año 2026, Xochi presentó la solicitud de la segunda renovación y hasta la fecha la Municipalidad de Mazatenango ha mantenido un silencio administrativo y sigue sin resolver, a pesar de haberse cumplido con los requisitos normativos y haber solicitado el trámite cerca de un mes y medio antes del vencimiento de la primera prórroga de la licencia de construcción.
"Tras haber esperado que se venciera la prórroga que la misma administración municipal en funciones otorgó a Xochi Corredor de las Flores en el año 2025, y cerca de una semana antes de la inauguración de esta obra, que aporta positivamente a la economía local, al desarrollo de la región y al impulso a la competitividad del país, la Municipalidad de Mazatenango y sus autoridades tomaron la decisión de poner en riesgo la puesta en operación de esta opción vial", indicaron.
Denunciaron que esto sucedió este jueves 4 de junio, sin que se notificaran las razones de la acción de hecho, al referiré a un cierre del paso por la vía principal, que forma parte del derecho de vía adquirido por la empresa.
La entidad aseveró que no se les comunicaron los argumentos de esta acción municipal en propiedad privada, y sin permitir que se ejerciera el derecho al debido proceso.
"Hemos presentado las acciones legales que buscan el amparo de las autoridades judiciales frente a la amenaza de vulnerar los derechos de los inversionistas, muchos de ellos locales, de los involucrados directamente en el diseño, construcción y puesta en operación de Xochi Corredor de las Flores, y de las personas que esperan contar con la alternativa de utilizar los más de 30 kilómetros de una ruta segura" agregaron.
Finalmente declararon que seguirán trabajando hasta alcanzar la meta de inaugurar Xochi Corredor de las Flores este viernes 12 de junio, y abrirla al público el domingo 14 de junio.
Es un compromiso con quienes creen en esta iniciativa, con quienes han sido parte de este proceso y con las comunidades, la región y el país", afirmaron.