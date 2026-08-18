 Ex Miss Guatemala se Convierte en Diputada: Su Impacto
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La exparticipante de Miss Guatemala que ahora es diputada

La exreina de belleza que ahora ocupa una curul en el Congreso de Guatemala.

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Ivana Bonilla, Ivana Bonilla/Facebook.
Ivana Bonilla / FOTO: Ivana Bonilla/Facebook.
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La muerte del diputado Juan Ignacio Quijada Heredia, a los 74 años, abrió una vacante en la representación de Chiquimula y llevó al Congreso a una figura conocida por su trayectoria en certámenes de belleza. Se trata de Ivanna Bonilla Oliva, abogada, empresaria y exreina de belleza que ahora forma parte del Organismo Legislativo.

Bonilla nació en Esquipulas, Chiquimula, y comenzó a ganar notoriedad pública cuando, a los 19 años, representó a su departamento en el certamen Miss Guatemala 2009. Posteriormente participó en Miss Continentes Unidos, donde llevó el nombre de Guatemala a un escenario internacional.

Con el paso de los años, la chiquimulteca orientó su perfil hacia otras actividades. En sus redes sociales se presenta como abogada, notaria y empresaria, además de defensora de los derechos de las mujeres y los niños.

Su incursión en la política electoral ocurrió en las elecciones generales de 2023, cuando fue inscrita como candidata a diputada distrital de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) por Chiquimula. Bonilla ocupó la segunda casilla de la planilla, detrás de Quijada Heredia, quien obtuvo la curul.

La designación de Bonilla 

El fallecimiento del legislador, ocurrido el sábado 15 de agosto, activó el procedimiento parlamentario para ocupar el espacio que quedó disponible. La designación de Bonilla respondió a la posición que ocupaba en la planilla electoral presentada por la UNE en ese departamento.

La incorporación de la nueva diputada también ocurre en medio de cambios dentro de la bancada UNE, que ha experimentado modificaciones en su integración durante la actual legislatura.

El proceso concluyó este martes 18 de agosto. El Congreso aprobó el Acuerdo 18-2026, mediante el cual se formalizó la vacante, y posteriormente Bonilla prestó juramento ante el pleno.

Con la juramentación, Ivanna Bonilla Oliva asumió oficialmente como diputada por Chiquimula y se integró a la bancada de la UNE. De esta manera, la exreina de belleza que comenzó su exposición pública en los escenarios de los certámenes ahora inicia una nueva etapa desde el Congreso de la República.

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