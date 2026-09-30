 Guatemala ofrece a la OEA que revise avión acusado por Belice de violar su espacio aéreo
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Guatemala ofrece a la OEA que revise avión acusado por Belice de violar su espacio aéreo

El Presidente Arévalo dijo que le sorprendió que el primer ministro beliceño, John Briceño, llevara el tema a la Asamblea General de la ONU.

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Sobrevuelo Fuerza Aérea Guatemalteca, Foto Archivo
Sobrevuelo Fuerza Aérea Guatemalteca / FOTO: Foto Archivo
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El presidente, Bernardo Arévalo de León, informó este miércoles 30 de septiembre, que ha puesto a disposición de la Organización de Estados Americanos (OEA) la aeronave militar acusada por Belice de violar su espacio aéreo el pasado 23 de septiembre, un extremo que el mandatario niega.

"Este vuelo no tuvo lugar y estamos esperando que vengan a comprobarlo", afirmó el mandatario guatemalteco en una rueda de prensa en la que anunció que su Gobierno ha puesto "a disposición de la OEA el avión que hubiera estado involucrado para que se revisen sus registros".

Arévalo de León dijo que le sorprendió que el primer ministro beliceño, John Briceño, llevara el tema a la Asamblea General de la ONU y que su Gobierno utilizó el derecho de respuesta establecido en las normas de procedimiento de ese organismo.

"No ha habido un vuelo como el que se señala", enfatizó el gobernante, quien resaltó que están muy tranquilos porque afortunadamente cuentan con un mecanismo internacional de monitoreo permanente.

La OEA dispone de una oficina permanente en la Zona de Adyacencia entre Guatemala y Belice para facilitar el diálogo entre ambos países.

El pasado 26 de septiembre, durante su discurso ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, Briceño afirmó que su país fue víctima de una violación de su espacio aéreo tres días antes.

De acuerdo con Briceño, la aeronave, de carácter militar, incursionó en el espacio aéreo beliceño y apagó su transpondedor. Ante este incidente, el primer ministro beliceño anunció que llamaría a consultas a su embajador en Guatemala, Jose Alpuche, y prevé pedir explicaciones al embajador guatemalteco en Belice.

Arévalo manifestó que el diferendo territorial, insular y marítimo entre los dos países está sujeto a un procedimiento jurídico en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ya les notificó la fecha de las audiencias orales.

El diferendo territorial fue sometido a disputa en la CIJ después de que Guatemala avalara en una consulta popular en 2018 llevar el caso a La Haya en 2019.

Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991, pero nunca aceptó las fronteras y continúa con el reclamo de unos 11.000 kilómetros cuadrados, casi la mitad del territorio beliceño.

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Vía EFE

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