 Diputado Julio Héctor Estrada solicita licencia por motivos de salud
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Diputado Julio Héctor Estrada solicita licencia por motivos de salud

El presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, pidió nombrar a otro diputado en la Presidencia de la Comisión para garantizar que la agenda legislativa continúe sin interrupciones.

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La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, presidida por el diputado Julio Héctor Estrada, Foto Congreso
La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, presidida por el diputado Julio Héctor Estrada / FOTO: Foto Congreso
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El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas en el Congreso de Guatemala ,informó la noche de este miércoles 30 de septiembre, que ha solicitado licencia temporal para ausentarse de sus funciones como diputado del Congreso y a la Presidencia e integración de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República

"Les informo que, por motivos de salud que requieren mi atención prioritaria, he solicitado licencia temporal para ausentarme de mis funciones como Diputado al Congreso de la República.", indicó.

Estrada del bloque Cabal, indicó que la coyuntura y trascendencia del trabajo de la Comisión de Finanzas Públicas exigen una conducción permanente y de dedicación exclusiva. "Por lo que, por responsabilidad institucional, considero indispensable que otro Diputado asuma de inmediato la Presidencia de la Comisión, garantizando que la agenda legislativa continúe sin interrupciones.", añadió en un comunicado.

El diputado indicó que durante el período de licencia ha solicitado no devengar ni percibir remuneración, dietas, gastos de representación ni otros pagos asociados al ejercicio del cargo.

"Agradezco de antemano el respeto y la discreción respecto a este proceso. Mi prioridad en este período será enfocarme en mi pronta recuperación para reincorporarme a mis labores legislativas junto a mi Bancada a la brevedad posible.", añadió Estrada. 

Presupuesto 2027

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, dio a conocer a sus integrantes el pasado 23 de septiembre, la recepción de la iniciativa 6841, proyecto de ley del Presupuesto 2027, que propone un monto de Q192 mil 45.1 millones y aprobó el cronograma de trabajo para octubre, que incluyen audiencias públicas con autoridades de los ministerios, secretarías y organizaciones no gubernativas que manejan fondos del Estado, como parte del análisis y discusión de la ley del gasto nacional.

Las audiencias públicas se desarrollarán del 6 al 30 de octubre, este proceso será transmitido en vivo y en directo por el Congreso de la República. Durante las sesiones, las entidades deberán presentar información sobre la ejecución y resultados de los recursos asignados en los últimos tres años.

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Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

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