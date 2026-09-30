Capturan a extraditable vinculado con narcotráfico

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) ejecutaron la captura con fines de de extradición hacia los Estados Unidos de América, de Max Vinicio Olivares Reyes, también conocido como "Nuca Floja", "Nuca Tiesa", "El Señor de los Jets" y "Aleja".
La captura se realizó este miércoles 30 de septiembre, durante un operativo realizado en el kilómetro 68, en jurisdicción de Escuintla, cuando Olivares Reyes se desaplazaba en un picop, el cual fue decomisado, junto al celular.
El detenido es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, por el delito de conspiración para distribuir una sustancia controlada de categoría II, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería ingresada ilegalmente a los Estados Unidos de América.
De acuerdo con la investigación se identificó una organización dedicada al narcotráfico con sede en Guatemala, en la que, aproximadamente desde 2019 hasta septiembre de 2025, el requerido se habría desempeñado como organizador al servicio de narcotraficantes guatemaltecos.
La investigación estableció que habría participado en la coordinación de la recepción, transporte y almacenamiento de cargamentos de cocaína que ingresaban a Guatemala por vía aérea y marítima, procedentes de Venezuela y Colombia. Los cargamentos llegaban en aeronaves que aterrizaban en pistas clandestinas o mediante embarcaciones, y gran parte de la cocaína tendría como destino final los Estados Unidos de América.
En lo que va del año las Fuerzas de Seguridad registran la captura de 36 extraditables capturados: 23 por narcotráfico y 13 por otros delitos.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*