Entrevista: Álvaro González Ricci cierra gestión en Banguat

Álvaro González Ricci finaliza este miércoles, 30 de septiembre, oficialmente su periodo como presidente del Banco de Guatemala (Banguat). El actual ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, asumirá el cargo tras la decisión del presidente Bernardo Arévalo.
González Ricci, entrevistado en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, reflexionó sobre sus años al frente del Banco de Guatemala y destacó el impacto de las remesas en la economía nacional. Según mencionó, las remesas han sido un pilar para la estabilidad del tipo de cambio, aunque subrayó que no se debe sentir orgullo por la manera en que se generan, ya que son producto de la migración por falta de oportunidades laborales.
El ahora expresidente del Banguat reveló que el 30% de las personas que reciben remesas dependen exclusivamente de ese ingreso. Además, un 60% se destina a consumo, el 30% a construcción o remodelación de vivienda y solo un 10% a inversión social.
Sobre el futuro de las remesas, González Ricci adelantó que no se espera que desaparezcan, pero sí que su crecimiento se desacelere de manera considerable. Tras incrementos extraordinarios posteriores a la pandemia, con crecimientos de 34% en 2021 y 19% en 2022, para 2023 se prevé apenas un 5% de aumento, con montos que podrían empezar a crecer al 3% anual en los próximos años.
Resaltó la importancia de fomentar la productividad de las remesas, capacitándose para que estos fondos permitan crear pequeños negocios o inversiones dentro de cooperativas. Subrayó la necesidad de fortalecer tanto la inversión comunitaria como la inclusividad financiera para que los recursos contribuyan al desarrollo local.
Respecto a la política migratoria en Estados Unidos, señaló que no se espera una caída abrupta de las remesas mientras la economía estadounidense requiera mano de obra migrante, aunque podrían darse incrementos más lentos o incluso leves retrocesos dependiendo de futuros cambios políticos.
Consultado sobre el impuesto del 1% a las remesas, implementado a inicios de este año, aseguró que no tuvo un impacto perceptible. Detalló que, aunque se recaudaron 260 millones de dólares, el efecto fue compensado porque el monto promedio de envío aumentó, reflejando que los migrantes optan por mandar más dinero ante la incertidumbre migratoria.
Experiencia profesional y su salida del Banguat
En relación con su experiencia en el Congreso, el Ejecutivo y el Banco de Guatemala, Ricci González Ricci apuntó como principal diferencia la autonomía del Banco Central. Destacó que las resoluciones de la Junta Monetaria se han tomado en base a criterios técnicos y sin injerencia política del Ejecutivo, y destacó los altos niveles de profesionalización interna y la confianza que inspira la institución.
El presidente saliente del Banguat también valoró positivamente la posibilidad de haber continuado en el cargo si se lo hubieran propuesto y comentó que, a pesar de los retos como la pandemia y catástrofes naturales, tanto el Ministerio de Finanzas como el Banguat mantuvieron la estabilidad institucional y cumplieron sus funciones.
Sobre el tipo de cambio, mencionó que la discusión entre sectores exportador e importador ha perdido relevancia debido a la estabilidad cambiaria sostenida durante más de dos décadas. Subrayó que las decisiones sobre el tipo de cambio están respaldadas en indicadores y no en percepciones.
Finalmente, consultado sobre futuros planes políticos, González Ricci manifestó no tener aspiraciones de elección popular, pero sí el deseo de seguir contribuyendo en el ámbito público, aprovechando su experiencia tanto en el sector privado como en diferentes instituciones del Estado.