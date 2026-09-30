 Entrevista: Álvaro González Ricci cierra gestión en Banguat
Nacionales

González Ricci cierra su gestión en el Banguat y habla sobre remesas, estabilidad cambiaria y su futuro

Álvaro González Ricci finaliza su mandato al frente del Banco de Guatemala, cediendo el cargo a Jonathan Menkos, actual ministro de Finanzas, en un contexto donde las remesas comienzan a desacelerarse.

Compartir:
Fotografía del 23 de junio de 2026 del presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, hablando durante una entrevista con EFE en Ciudad de Guatemala (Guatemala), EFE
Fotografía del 23 de junio de 2026 del presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, hablando durante una entrevista con EFE en Ciudad de Guatemala (Guatemala) / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Álvaro González Ricci finaliza este miércoles, 30 de septiembre, oficialmente su periodo como presidente del Banco de Guatemala (Banguat). El actual ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, asumirá el cargo tras la decisión del presidente Bernardo Arévalo.

González Ricci, entrevistado en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, reflexionó sobre sus años al frente del Banco de Guatemala y destacó el impacto de las remesas en la economía nacional. Según mencionó, las remesas han sido un pilar para la estabilidad del tipo de cambio, aunque subrayó que no se debe sentir orgullo por la manera en que se generan, ya que son producto de la migración por falta de oportunidades laborales.

El ahora expresidente del Banguat reveló que el 30% de las personas que reciben remesas dependen exclusivamente de ese ingreso. Además, un 60% se destina a consumo, el 30% a construcción o remodelación de vivienda y solo un 10% a inversión social.

Sobre el futuro de las remesas, González Ricci adelantó que no se espera que desaparezcan, pero sí que su crecimiento se desacelere de manera considerable. Tras incrementos extraordinarios posteriores a la pandemia, con crecimientos de 34% en 2021 y 19% en 2022, para 2023 se prevé apenas un 5% de aumento, con montos que podrían empezar a crecer al 3% anual en los próximos años.

Resaltó la importancia de fomentar la productividad de las remesas, capacitándose para que estos fondos permitan crear pequeños negocios o inversiones dentro de cooperativas. Subrayó la necesidad de fortalecer tanto la inversión comunitaria como la inclusividad financiera para que los recursos contribuyan al desarrollo local.

Respecto a la política migratoria en Estados Unidos, señaló que no se espera una caída abrupta de las remesas mientras la economía estadounidense requiera mano de obra migrante, aunque podrían darse incrementos más lentos o incluso leves retrocesos dependiendo de futuros cambios políticos.

Consultado sobre el impuesto del 1% a las remesas, implementado a inicios de este año, aseguró que no tuvo un impacto perceptible. Detalló que, aunque se recaudaron 260 millones de dólares, el efecto fue compensado porque el monto promedio de envío aumentó, reflejando que los migrantes optan por mandar más dinero ante la incertidumbre migratoria.

Nombran a autoridades del Banco de Guatemala y Superintendencia de Bancos

El Gobierno confirmó a Jonathan Menkos como presidente de la Junta Monetaria y del Banguat durante el período 2026-2030.

Experiencia profesional y su salida del Banguat

En relación con su experiencia en el Congreso, el Ejecutivo y el Banco de Guatemala, Ricci González Ricci apuntó como principal diferencia la autonomía del Banco Central. Destacó que las resoluciones de la Junta Monetaria se han tomado en base a criterios técnicos y sin injerencia política del Ejecutivo, y destacó los altos niveles de profesionalización interna y la confianza que inspira la institución.

El presidente saliente del Banguat también valoró positivamente la posibilidad de haber continuado en el cargo si se lo hubieran propuesto y comentó que, a pesar de los retos como la pandemia y catástrofes naturales, tanto el Ministerio de Finanzas como el Banguat mantuvieron la estabilidad institucional y cumplieron sus funciones.

Sobre el tipo de cambio, mencionó que la discusión entre sectores exportador e importador ha perdido relevancia debido a la estabilidad cambiaria sostenida durante más de dos décadas. Subrayó que las decisiones sobre el tipo de cambio están respaldadas en indicadores y no en percepciones.

Finalmente, consultado sobre futuros planes políticos, González Ricci manifestó no tener aspiraciones de elección popular, pero sí el deseo de seguir contribuyendo en el ámbito público, aprovechando su experiencia tanto en el sector privado como en diferentes instituciones del Estado.

* Escuche aquí la entrevista completa:

En Portada

Guatemala ofrece a la OEA que revise avión acusado por Belice de violar su espacio aéreot
Nacionales

Guatemala ofrece a la OEA que revise avión acusado por Belice de violar su espacio aéreo

09:43 PM, Sep 30
Diputado Julio Héctor Estrada solicita licencia por motivos de saludt
Nacionales

Diputado Julio Héctor Estrada solicita licencia por motivos de salud

09:08 PM, Sep 30
Capturan a extraditable vinculado con narcotráficot
Nacionales

Capturan a extraditable vinculado con narcotráfico

08:26 PM, Sep 30
Las voces de El Mejor Equipo estarán en los duelos Guatemala vs. Surinam t
Deportes

Las voces de El Mejor Equipo estarán en los duelos Guatemala vs. Surinam

08:40 PM, Sep 30
Olger Escobar: el nuevo 10 chapín que nació en la MLSt
Deportes

Olger Escobar: el nuevo 10 chapín que nació en la MLS

09:26 PM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Liga Nacionalredes socialesComunicacionesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar