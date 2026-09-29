 Nuevas autoridades del Banco de Guatemala y SIB
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Nombran a autoridades del Banco de Guatemala y Superintendencia de Bancos

El Gobierno confirmó a Jonathan Menkos como presidente de la Junta Monetaria y del Banguat durante el período 2026-2030.

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El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, durante la conferencia "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el lunes 22 de septiembre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, durante la conferencia "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el lunes 22 de septiembre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Gobierno de Guatemala confirmó este martes, 29 de septiembre, el nombramiento de las nuevas autoridades de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala (Banguat), así como de la Superintendencia de Bancos (SIB) para el período 2026-2030.  De igual forma, enfatizó el "respeto irrestricto" a la autonomía e independencia técnica de estas entidades.

Por medio de un comunicado, se anunció que el mandatario Bernardo Arévalo designó a Jonathan Menkos Zeissig, actual ministro de Finanzas Públicas, como presidente de la Junta Monetaria y del Banguat, cargo que asumirá a partir del 1 de octubre. El funcionario sustituirá en la referida posición a Álvaro González Ricci, quien finalizó su período de labores.

Con respecto a quién estaría asumiendo como titular de la cartera del Tesoro tras la salida de Menkos, el Ejecutivo indicó que la designación se dará a conocer próximamente por medio de los canales oficiales.

El referido organismo compartió información sobre la trayectoria profesional de Menkos, donde destacó que ha laborado en el Banguat y cursó su Programa de Estudios Superiores. De igual forma, durante una década dirigió el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y, además de estar al frente de la cartera de Finanzas desde 2024, se ha desempeñado como miembro de la Junta Monetaria y gobernador ante diversas instituciones financieras internacionales.

Otro nombramiento que se oficializó este día fue el de José Alfredo Blanco Valdés, quien asumirá como vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala. Él es un profesional con tres décadas de carrera en la institución y ha sido vicepresidente de la entidad bancaria desde 2018. También ha ocupado cargos en organismos internacionales, incluido el Consejo Monetario Centroamericano y el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Fondo Monetario Internacional.

El Banco de Guatemala cumple 80 años como ancla económica, según su presidente

Con el objetivo de salvaguardar esta solidez y vigilar el buen desempeño de los indicadores macroeconómicos de cara al futuro, la institución ha tenido que expandir su campo de acción frente a las nuevas tendencias globales.

Nuevo Superintendente de Bancos

Se informó que, de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Supervisión Financiera, y de la terna propuesta por la Junta Monetaria, el presidente Bernardo Arévalo nombró a Juan Carlos Catalán Herrera como superintendente de Bancos para estar en funciones durante los próximos cuatro años.

El funcionario es doctor en Economía por la Universidad de California y cuenta con una carrera de más de 28 años en el Banco de Guatemala. Fue subdirector del Departamento de Análisis de Estabilidad Financiera, a cargo del monitoreo de la solidez del sistema bancario y del riesgo sistémico. De igual forma, se ha desempeñado como especialista en estabilidad financiera, riesgo crediticio, márgenes de intermediación bancaria y transmisión de la política monetaria.

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