Scaloni abre la puerta a seguir al frente de Argentina

Lionel Scaloni abrió la puerta a continuar al frente de la Selección de Argentina y aseguró que existe "predisposición" de ambas partes para alcanzar un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El entrenador habló sobre su futuro este martes, durante una conferencia de prensa previa al amistoso ante Bolivia, y reconoció que las conversaciones con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya comenzaron. "La predisposición está de las dos partes, recién empezamos a hablar. Vamos a volver a hacerlo en estos días. Será cosa de llegar a un acuerdo", declaró. "Las ganas están", enfatizó.
El contrato de Scaloni finaliza el próximo 31 de diciembre y, aunque su continuidad había generado algunas dudas después de la final del Mundial perdida ante España, el técnico dejó claro que mantiene la ilusión por seguir compitiendo con la Albiceleste. "Dije después de la final que había que pensar bien, lógicamente, después de ese momento siempre negativo. Tuve que repensar el tema deportivo que es importante, fundamental, sin olvidar lo económico. Miré lo que nos queda por delante y estamos ilusionados con eso. Es lo que me decidió a llegar a un acuerdo", explicó. Además, descartó los rumores sobre una posible oferta de River Plate y afirmó que no escuchará propuestas hasta que finalice su actual vínculo con Argentina, exista o no una renovación.
Scaloni habla sobre lo que viene para futuro
De cara al futuro, Scaloni destacó que todavía existe ambición dentro del grupo y que ese factor es determinante para pensar en un nuevo ciclo. "Falta un montón", señaló al ser consultado por el Mundial de 2030, aunque inmediatamente remarcó: "Siempre vamos a competir, eso lo tengo bien claro, esa es una de las decisiones para intentar seguir. El hambre sigue estando". El seleccionador también habló sobre el eventual retiro de Lionel Messi y reconoció la dificultad de reemplazar todo lo que representa el capitán, aunque confía en las nuevas figuras del plantel. "Más allá del jugador, lo que él genera adentro y afuera de la cancha no se lo he visto a nadie. Tenemos gente que puede aportar liderazgo y sobre todo es buena gente. No buscamos caudillos, que el compañero le tenga miedo. Buscamos gente positiva, creemos que hay y entre todos suplir lo que hacía 'Leo'", manifestó.
Mientras las negociaciones avanzan, Scaloni ya prepara el próximo compromiso de Argentina ante Bolivia. El técnico confirmó que Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartirán el ataque, mientras que Nicolás Paz o Franco Mastantuono serán titulares. Además, Cristian "Cuti" Romero asumirá la capitanía en ausencia de Messi.
Sobre la posibilidad de que el astro argentino participe en el amistoso posterior ante Burkina Faso, Scaloni incluso dejó abierta la puerta con una frase particular: "Si quiere venir a jugar el 3, puede". Messi tiene previsto disputar su partido de despedida con la selección argentina el próximo 6 de septiembre, frente a Benín, en el estadio Monumental de Buenos Aires.