 Mabe inaugura hub logístico en Guatemala para Centroamérica
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Mabe inaugura nuevo Hub Logístico en Guatemala para fortalecer sus operaciones en Centroamérica

Mabe fortalece su operación en Centroamérica con la inauguración de un nuevo Hub Logístico en Escuintla, con capacidad para almacenar hasta 120 mil piezas.

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Mabe, Foto Sandy Sandoval
Mabe / FOTO: Foto Sandy Sandoval
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Mabe inauguró su nuevo Hub Logístico Regional en Guatemala, una infraestructura ubicada en Synergy Industrial Park, Escuintla, desde donde la compañía busca centralizar y optimizar el abastecimiento de sus operaciones en Guatemala, El Salvador y Honduras.

El proyecto forma parte de la estrategia de crecimiento y modernización de la compañía en el año en que celebra ocho décadas de trayectoria en la industria de electrodomésticos.

El nuevo centro cuenta con una extensión superior a los 15 mil metros cuadrados y capacidad de almacenamiento para aproximadamente 120 mil piezas de producto terminado.

De acuerdo con la compañía, la ubicación permitirá consolidar en Guatemala parte de su operación logística para los mercados que conforman el denominado Triángulo Norte de Centroamérica.

Un centro regional desde Escuintla

Uno de los aspectos destacados de la nueva infraestructura es que funcionará bajo el régimen de Zona de Desarrollo Económico Especial Pública (ZDEEP) y contará con aduana exclusiva.

Además, dispone de 10 andenes destinados a las operaciones de carga y descarga, con los que se pretende mantener un flujo continuo en la distribución y reducir los tiempos de respuesta para los diferentes mercados.

La apertura representa también un cambio en la manera en que Mabe gestiona su cadena de suministro en la región, al concentrar en un mismo espacio procesos que anteriormente podían involucrar diferentes etapas de traslado y operación.

Walter García, gerente de País para Guatemala de Mabe, explicó que el nuevo centro permitirá asumir de manera directa la gestión y el tránsito de los productos desde las plantas de origen hasta las instalaciones ubicadas en Escuintla.

"Este Hub transforma nuestra cadena de suministro en una verdadera ventaja competitiva para la región", señaló García.

El ejecutivo agregó que este modelo permitirá brindar a los socios comerciales una mayor disponibilidad de inventario y visibilidad en tiempo real, además de mantener el cuidado de los productos durante el proceso logístico hasta llegar al consumidor final.

Guatemala, pieza clave para la operación de Mabe

La compañía considera al país como un punto estratégico para sus planes de crecimiento en Centroamérica.

José Vielma, VP para Centroamérica de Mabe, destacó que la apertura ocurre en un momento importante para la empresa, que en 2026 celebra su 80 aniversario.

"Guatemala es clave en nuestro presente y un motor fundamental para nuestro futuro", expresó Vielma.

Según el ejecutivo, la nueva red logística materializa la visión de crecimiento de largo plazo de la compañía y busca fortalecer su capacidad para competir y operar en los mercados centroamericanos.

La instalación en Escuintla permitirá centralizar el abastecimiento destinado a Guatemala, El Salvador y Honduras, mientras que la empresa espera que la reducción de pasos en la cadena logística contribuya a conseguir procesos más ágiles.

Mabe apuesta por el talento de Escuintla

La puesta en marcha del nuevo Hub Logístico también representa oportunidades laborales para los guatemaltecos. Walter García, gerente de País para Guatemala de Mabe, explicó que el centro genera más de 100 empleos directos y entre 200 y 300 indirectos, estos últimos relacionados principalmente con transportistas y otros integrantes de la cadena de suministro.

García destacó que la empresa apostó por contratar talento local y que alrededor del 90% del personal operativo del Hub es originario de Escuintla. Los trabajadores recibieron cerca de dos meses de capacitación, proceso que contó con el apoyo de equipos provenientes de México, principalmente de San Luis Potosí y Celaya.

Una apuesta por modernizar sus procesos

El Hub Logístico también forma parte de una etapa de transformación corporativa de Mabe, que recientemente presentó una nueva identidad de marca.

La compañía señaló que esta modernización está relacionada con su estrategia denominada "Mabe Sustentable", mediante la cual busca integrar procesos más eficientes y alineados con estándares globales.

Con la inauguración, la empresa pretende fortalecer además la relación con sus socios comerciales y mejorar la disponibilidad de productos para los consumidores de los mercados atendidos desde Guatemala.

Mabe cuenta con 80 años de experiencia en el diseño, fabricación y distribución de electrodomésticos. La compañía mantiene operaciones en diferentes países de América Latina, plantas de fabricación y centros de investigación en el continente americano, mientras sus productos tienen presencia en más de 70 países.

La apertura del Hub Logístico de Escuintla coloca ahora a Guatemala como uno de los puntos centrales de su estructura de distribución para Centroamérica y, según la compañía, forma parte de sus planes para continuar modernizando sus operaciones en la región.

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