Tennessee ejecutará a Christa Pike: su crimen y detalles

Tennessee se prepara para ejecutar a Christa Pike, una mujer de 50 años que lleva 31 años en el corredor de la muerte por un asesinato cometido cuando tenía 18. Si la ejecución se realiza según lo previsto, será la primera mujer ejecutada por el estado de Tennessee en más de 200 años.
Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en Knoxville en enero de 1995. Ambas eran estudiantes de un centro de formación laboral para jóvenes. De acuerdo con los registros judiciales, Pike acusaba a Slemmer de intentar acercarse a su novio, Tadaryl Shipp.
La noche del crimen, Pike, Shipp y otra joven, Shadolla Peterson, llevaron a Slemmer hasta una zona boscosa. Según la investigación y los testimonios presentados durante el juicio, Pike y Shipp golpearon y atacaron a la joven hasta provocarle la muerte.
El caso generó una enorme repercusión en Estados Unidos debido, entre otros elementos, a que en el cuerpo de la víctima fue encontrado un pentagrama. En 1996, Pike fue condenada a pena de muerte, mientras que Shipp, quien tenía 17 años al momento del asesinato, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.
Más de Christa Pike
Cabe destacar que, Peterson colaboró con las autoridades y posteriormente obtuvo libertad condicional. En septiembre de 2026 concluyó que Estados Unidos había violado diversos derechos de Pike y pidió, entre otras medidas, revisar el caso y conmutar la pena de muerte.
Sin embargo, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazó el 28 de septiembre la solicitud de clemencia presentada por la defensa y confirmó que no intervendría para detener la sentencia.
La ejecución está programada para el 30 de septiembre de 2026 mediante inyección letal, en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville. Si se lleva a cabo, Pike será la primera mujer ejecutada por Tennessee desde 1820 y una de las pocas mujeres ejecutadas en Estados Unidos desde la reinstauración de la pena capital en 1976.