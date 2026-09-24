 Las leyendas escalofriantes de los cementerios en Guatemala
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Sombras, voces y apariciones: los cementerios de Guatemala con las leyendas más escalofriantes

Estos cementerios de Guatemala están rodeados de leyendas sobre fantasmas y extrañas apariciones.

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Cementerio, Cementerio
Cementerio / FOTO: Cementerio
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Sombras, voces y apariciones: los cementerios de Guatemala con las leyendas más escalofriantes Estos cementerios de Guatemala están rodeados de leyendas sobre fantasmas y extrañas apariciones.

Guatemala tiene cementerios que, además de guardar historia, se han convertido en escenarios de leyendas de fantasmas y relatos paranormales. Algunas historias forman parte de la tradición oral, mientras otras surgieron a partir de investigaciones nocturnas, fotografías y videos compartidos en redes sociales.

  • Cementerio General: el niño fantasma y la Dama de Negro

El Cementerio General, ubicado en la zona 3, es uno de los lugares que concentra más relatos paranormales. Cabe destacar que, una de las historias más recientes habla de un supuesto niño fantasma. En 2025, una fotografía tomada cerca de la salida del cementerio llamó la atención porque, al revisarla, apareció una figura que parecía corresponder a la de un niño pequeño en una zona oscura.

La imagen fue relacionada con historias previas sobre apariciones infantiles en el camposanto. También existe la leyenda de la Dama de Negro, una mujer misteriosa que, según el relato tradicional, habría sido trasladada en taxi durante Jueves Santo para visitar los siete sagrarios.

El conductor descubrió posteriormente que la pasajera estaba vinculada con el Cementerio General.

Más historias de cementerios

  • Cementerio La Verbena: el niño Andrés

En la zona 7 capitalina se encuentra el Cementerio La Verbena, escenario de una conocida leyenda sobre un niño llamado Andrés. Según el relato popular, un sepulturero habría visto la misteriosa figura de un niño dentro del cementerio.

La historia se convirtió con el tiempo en una de las leyendas que circulan entre los vecinos de los alrededores del camposanto.

La historia de Guatemala que quedó grabada en un Porsche y ahora revive en una colección exclusiva

Una hazaña protagonizada por dos guatemaltecos en 1953 y un Porsche 550 Coupé #152 dieron origen a una colección artesanal creada en Antigua Guatemala.

  • Cementerio General de Santa Cruz del Quiché: María Mercedes

En Santa Cruz del Quiché existe una de las historias más particulares: la leyenda de María Mercedes, una niña fantasma que, según los relatos de vecinos, aparece entre las tumbas. La historia cuenta que quienes se encuentran con ella pueden verla jugando en el cementerio. Su aparición forma parte de las historias que los habitantes de la comunidad han transmitido durante generaciones y que todavía forman parte del imaginario local.

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