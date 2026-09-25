 Arévalo celebra el cierre de caso contra líderes indígenas
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Arévalo celebra el cierre de caso contra líderes indígenas

El pronunciamiento se dio tras confirmarse el cierre definitivo del proceso judicial contra la lideresa María Juana Elías, de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa para abordar el alza al precio de los combustibles, el viernes 24 de julio de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa para abordar el alza al precio de los combustibles, el viernes 24 de julio de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El presidente, Bernardo Arévalo de León, celebró este viernes 25 de septiembre, el fin de las causas penales contra líderes indígenas imputados por delitos como terrorismo, tras encabezar las movilizaciones de octubre de 2023 que respaldaron los resultados electorales de ese año y exigieron la defensa de la democracia en el país.

"La persecución contra autoridades indígenas por defender la democracia nunca debió ocurrir; nunca debieron ser criminalizadas por alzar la voz y defender al pueblo", publicó en sus cuentas oficiales el mandatario guatemalteco.

El pronunciamiento del jefe de Estado se dio tras confirmarse este viernes el cierre definitivo del proceso judicial contra la lideresa María Juana Elías, de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán.

La decisión fue adoptada por el juez Mynor Moto, titular del Juzgado Tercero Penal, tras una petición formal del renovado Ministerio Público (Fiscalía) -con nuevo fiscal general desde el pasado mayo- que retiró los señalamientos de sedición, terrorismo, asociación ilícita, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia.

Este fallo judicial se suma al dictado el pasado 11 de septiembre por el mismo juzgado, cuando se cerró la causa penal contra otros cuatro líderes indígenas —Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Basilio Puac y Esteban Toc—, quienes enfrentaban las mismas acusaciones.

Las imputaciones surgieron tras las movilizaciones que incluyeron bloqueos de carreteras y la presencia de manifestantes frente a la sede del Ministerio Público en 2023 para requerir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras —sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos de corrupción—, que trataba de revertir los resultados electorales que dieron la victoria a Bernardo Arévalo de León.

En el caso particular de Pacheco y Chaclán, ambos permanecieron encarcelados preventivamente desde abril de 2024 hasta agosto pasado, cuando obtuvieron el arresto domiciliario, mientras que Puac y Toc enfrentaron los procesos bajo otras medidas de coerción impuestas por el tribunal.

Durante la audiencia este viernes de Elías, la defensa destacó el papel fundamental de las mujeres en el sostenimiento de la gestión comunitaria y exigió que el Estado ofrezca una disculpa pública formal a los representantes de las autoridades indígenas ancestrales afectados por "un proceso que dejó meses de estigmatización y desgaste institucional".

"Celebro que hoy se haya cerrado el caso contra María Juana Elías, como antes ocurrió con Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Basilio Puac y Esteban Toc. Sus voces, sus luchas y su fuerza deben ser escuchadas y respetadas, no perseguidas", concluyó el presidente guatemalteco.

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“De la anterior fiscal, existe una serie de denuncias. Todas se están investigando”, informó el fiscal general Gabriel García Luna.

Vía EFE

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