 Guatemala y su historia: colección exclusiva de Porsche 550
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La historia de Guatemala que quedó grabada en un Porsche y ahora revive en una colección exclusiva

Una hazaña protagonizada por dos guatemaltecos en 1953 y un Porsche 550 Coupé #152 dieron origen a una colección artesanal creada en Antigua Guatemala.

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Porsche, Porsche
Porsche / FOTO: Porsche
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La historia de Guatemala y Porsche tiene un capítulo poco conocido que comenzó hace más de siete décadas en las carreteras de México.  En 1953, los guatemaltecos José "Chepito" Herrarte y Carlos González hicieron historia al competir a bordo de un Porsche 550 Coupé #152 en la Carrera Panamericana, una de las competencias automovilísticas más exigentes de su época.

La dupla guatemalteca consiguió el primer lugar en la categoría Sport hasta 1,600 cc, dejando una huella vinculada tanto al automovilismo nacional como al legado de Porsche. Ahora, 73 años después de aquella victoria, la historia vuelve a cobrar vida en Guatemala a través de PERERA 152, una colección de calzado artesanal de edición limitada que toma como inspiración aquel automóvil y la hazaña de sus pilotos.

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Porsche - Porsche

La iniciativa surgió de la colaboración entre Pedro Solís Klussmann, presidente de Porsche Club Guatemala, y Javier Perera, diseñador y zapatero guatemalteco.Lo anterior, con el objetivo de rescatar una historia que, con el paso del tiempo, se había vuelto poco conocida incluso dentro del país.

La colección no se limita a reproducir el número 152 o los colores asociados con el automóvil.  Javier Perera estudió las líneas del perfil y el techo del Porsche 550 para convertirlas en recorridos de costura sobre el calzado.

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El resultado busca unir dos mundos aparentemente distintos: la velocidad de las carreras y la paciencia del trabajo artesanal.  Cada pieza comienza desde cero en el taller de Perera, ubicado en La Antigua Guatemala, donde tres artesanos participan en procesos como el diseño, selección y corte del cuero, construcción y acabados.

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La colección está integrada por dos modelos. El tennis GT-152 tendrá únicamente 52 unidades y utiliza cuero baby calf italiano, suela francesa Lactae Hevea, el número 152 y detalles inspirados en Guatemala y el mundo de las carreras. Por su parte, el botín GTX-152, también limitado a 52 unidades, presenta una estética vintage inspirada directamente en el calzado de competición de aquella época. En total, serán únicamente 104 pares entre ambos modelos.

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