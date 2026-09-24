Streamer china en Tailandia: piden $90 mil por su rescate

El viaje a Tailandia de una joven streamer china terminó convertido en una pesadilla para su familia. Wang Ran, de 24 años, habría sido retenida contra su voluntad después de viajar a Bangkok por una supuesta oportunidad de trabajo.
Sus presuntos captores habrían exigido 600 mil yuanes, equivalentes a unos US$90 mil, para dejarla en libertad, según reportes de medios chinos citados por Infobae. Wang, originaria de Harbin y residente en Nanjing, se dedicaba a las ventas mediante transmisiones en vivo.
De acuerdo con el relato de su familia al South China Morning Post, la joven llegó a Bangkok el 12 de septiembre, luego de aceptar una propuesta laboral que habría recibido a través de un conocido contactado por internet. Ese mismo día, una amiga recibió un video en el que Wang aparecía comiendo en un restaurante junto a varias personas. Sin embargo, horas después dejó de responder los mensajes de sus familiares, lo que encendió las alarmas.
El 13 de septiembre, sus padres consiguieron comunicarse con ella mediante una videollamada. Según el reporte, Wang parecía desorientada y se encontraba en una habitación prácticamente vacía. Una de las ventanas estaba cubierta con plástico negro.
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Durante la comunicación, la joven habría pedido a sus padres que consiguieran el dinero que supuestamente exigían para liberarla. Días después, el 17 de septiembre, la familia recibió otro mensaje atribuido a los presuntos secuestradores.
En él se establecía como fecha límite el 20 de septiembre para realizar el pago y se amenazaba con trasladar a Wang a otros lugares o venderla.
Hasta el momento, no se ha confirmado que la familia haya realizado el pago ni se conoce públicamente el paradero exacto de la joven. El padre de la streamer china acudió el 21 de septiembre a una comisaría de Nanjing para denunciar el caso. Las autoridades indicaron que la unidad antifraude se pondría en contacto con la familia.