 MP allana inmueble vinculado con Miguel Martínez por caso que mantiene bajo reserva
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MP allana inmueble vinculado con Miguel Martínez por caso que mantiene bajo reserva

El Ministerio Público informó que se están generando los informes internos de los resultados de las diligencias.

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El Ministerio Público (MP) lleva a cabo diligencias de allanamiento este jueves, 24 de septiembre, en un inmueble vinculado con el exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, señalado de posible corrupción y con sanciones internacionales vigentes.

Según detalló el Departamento de Información y Prensa del ente investigador, el proceso con el cual se desarrolla las diligencias se encuentra bajo reserva por mandato de ley. En ese sentido, no se han ampliado mayores detalles al respecto.

"Se están generando los informes internos de los resultados de las diligencias, si hay información que no comprometa el proceso en el transcurso del día se hará saber o publicará en las páginas oficiales", explicó la oficina.

Asimismo, mencionó que este es el primero de varios casos a los que se da seguimiento relacionados a Martínez y a su círculo, por lo que no se pueden poner en riesgo.

Juzgado inmoviliza bienes vinculados a Martínez

A puerta cerrada y sin acceso a los medios de comunicación, el pasado 12 de mayo se llevó a cabo la audiencia en un Juzgado de Extinción de Dominio con el objetivo de establecer la situación de varios inmuebles relacionados con Martínez.

Esto se dio en seguimiento a una solicitud que presentó el MP en el marco de las investigaciones a cargo de esa institución que vinculan al exfuncionario, pero de las cuales no se tienen detalles por estar bajo reserva.

Anteriormente, la fiscalía confirmó que había realizado una serie de requerimientos al juez competente sobre ocho inmuebles, los cuales están a nombre de amigos y familiares del exfuncionario, porque se duda de la capacidad económica de los propietarios.

El togado consideró que solo en seis se presentaron indicios para dudar de su procedencia, por lo que se decretó la inmovilización.

Según se indicó, estos inmuebles están valorados en aproximadamente 10 millones de quetzales y fueron adquiridos entre 2020 y 2024, mismo período en el que Alejandro Giammattei ocupó la Presidencia de la República de Guatemala.

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