Identidad del Delincuente Fallecido en Zona 11 Revelada

Las autoridades revelaron la identidad del hombre que perdió la vida ayer luego de un incidente ocurrido cerca de la cuchilla El Trébol, frente al mercado El Guarda, en la calzada Roosevelt, zona 11 de la Ciudad de Guatemala. Presuntamente se conoció que se trata de un delincuente.
Según las versiones recabadas sobre el hecho, Carlos Alberto Carrillo, de 34 años, alias "El Flaco", sería el responsable de haberle disparado a un automovilista en un aparente intento de asalto.
En ese momento, el individuo viajaba a bordo de una motocicleta y, de acuerdo con la información preliminar, en medio del incidente el conductor agredido realizó maniobras que lo llevaron a atropellar al supuesto atacante, quien murió tras quedar prensado entre la estructura del vehículo y de un tráiler.
A un costado de donde quedó el cuerpo del fallecido fue encontrada una pistola con la cual fue atacado el piloto del automóvil, quien resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial.
Vinculado con hechos delictivos
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que Carlos Carrillo, ahora fallecido, fue detenido el pasado 15 de agosto junto con Ricardo Alejandro Méndez José, de 25 años, alias "El Gordo", durante un operativo realizado en la 24 calle y avenida Elena, zona 3 capitalina.
Los investigadores de la Sección contra Homicidios de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) los interceptaron cuando se disponían a realizar un ataque armado contra ciudadanos del sector y los trasladaron ante los órganos de justicia para dilucidar su situación legal.
La institución detalló que a ambos se les señaló de ser sicarios de la Mara Salvatrucha y que, en esa ocasión, se movilizaban a bordo de una motocicleta que tenía reporte de haber sido robada cuatro días antes de los hechos en la calle Martí. También llevaban una pistola sin contar con el registro ni permiso correspondientes.
Asimismo, los expedientes de la entidad reflejan que Carrillo cuenta con un segundo antecedente, de fecha 25 de febrero de 2024, cuando fue detenido en la 22 avenida, entre 6ª y 7ª calles, de la zona 1 capitalina tras ser sorprendido en flagrancia asaltando a un automovilista.
Cuestionan libertad de presunto pandillero
La entidad de seguridad cuestionó cómo fue posible que a poco más de un mes de haber sido detenido, con los indicios recabados y los antecedentes que presentaba, alias "el Flaco" estuviera en libertad y, al parecer, nuevamente cometiendo hechos delictivos.
"En PNC nos preguntamos, ¿cómo, un mes y una semana, después de haberle capturado con moto robada y arma ilegal, ya estaba libre cometiendo más crímenes?", expresó a través de sus redes sociales.