Localizan pasaportes y documentos presuntamente falsificados en zona 1

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer este jueves, 24 de septiembre, los resultados de un operativo implementado en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala en seguimiento de investigaciones relacionadas con una supuesta estructura criminal dedicada a la falsificación de documentos.
Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) los investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), realizaron un allanamiento en un inmueble.
Las diligencias permitieron el decomiso de un disco duro y cuatro chips que posiblemente serían utilizados para la elaboración de Documentos Personales de Identificación (DPI) y de diversos documentos personales.
"Entre los indicios localizados se encuentran licencias de conducir, pasaportes, hojas y pastas destinadas para pasaportes, los cuales serán analizados como parte de las diligencias de investigación", detalló un portavoz de la entidad de seguridad.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7