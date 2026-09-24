 Árbol cae sobre iglesia y vivienda en Cobán: detalles
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Árbol cae sobre iglesia y vivienda en Cobán

Dos personas fueron atendidas debido a que presentaban crisis nerviosa.

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Árbol cae sobre iglesia y vivienda en Cobán,
Árbol cae sobre iglesia y vivienda en Cobán / FOTO:
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Un árbol de grandes dimensiones se desplomó este jueves, 24 de septiembre, y cayó sobre una iglesia y una vivienda ubicadas en la zona 9 de Cobán, en el departamento de Alta Verapaz. Las autoridades le dan seguimiento a esta emergencia.

Cuando realizaban sus labores cotidianas esta mañana, de repente los vecinos del sector se vieron sorprendidos por un estruendo que interrumpió su jornada. Al verificar lo que ocurría, constataron que el tronco de gran tamaño y las ramas habían impactado los inmuebles.

El incidente aparentemente habría sido resultado de la acumulación de humedad en el suelo, tomando en cuenta las fuertes lluvias que se han registrado a nivel nacional.

Atienden a afectados

El hecho generó alarma entre los habitantes, quienes se comunicaron con la Cruz Roja Guatemalteca para que apoyaran con verificar la zona afectada y brindar atención a posibles afectados.

Los socorristas establecieron que no había heridos; sin embargo, fue necesario estabilizar a dos personas que presentaban crisis nerviosa. No fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Según las imágenes compartidas sobre la situación en el lugar, el árbol impactó paredes y techos de la vivienda y la iglesia, por lo que se generaron daños que deberán ser reparados.

Asimismo, los equipos de respuesta realizaron Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar las afectaciones ocasionadas por la caída del árbol y establecer las necesidades de las personas afectadas.

Emergencias por lluvias

Según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), durante la temporada de lluvias han sido atendidas 1 mil 611 emergencias a nivel nacional. Solo en las últimas 24 horas se registraron 40 incidentes que afectaron a 538 personas en 13 departamentos:

  • 12 en Guatemala
  • 6 en Chiquimula
  • 5 en Sacatepéquez
  • 3 en El Progreso
  • 3 en Zacapa
  • 3 en Petén
  • 2 en Quetzaltenango
  • 1 en Huehuetenango
  • 1 en Retalhuleu
  • 1 en Alta Verapaz
  • 1 en Baja Verapaz
  • 1 en Jalapa
  • 1 en Izabal

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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