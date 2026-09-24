Accidente genera caos en la ruta al Atlántico; congestionamiento llega hasta la capital

Aproximadamente a la medianoche se registró un percance vial en el kilómetro 30 de la ruta al Atlántico, (CA-9 Norte), en jurisdicción de San Antonio La Paz, departamento de El Progreso. El impacto que ha generado en el tránsito se ha extendido hasta esta mañana, generando congestionamiento que llega hasta la Ciudad de Guatemala.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que en el referido punto ocurrió una colisión vehicular que involucró a un vehículo de transporte pesado y un automóvil. Las brigadas de la institución mantienen presencia en el área.
El hecho no dejó personas heridas, únicamente daños materiales y una fuerte afectación en la circulación vehicular. En los primeros reportes se mencionaba que estaba obstaculizado por completo el paso hacia el sur, pero actualmente se confirmó que solo sigue obstruido el carril derecho en ese tramo.
Más de 20 kilómetros de congestionamiento
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, explicó que la acumulación vehicular que se generó como consecuencia del accidente en El Progreso alcanza incluso áreas de esta localidad.
Según detalló el funcionario, aproximadamente en el kilómetros 10, jurisdicción de la zona 17, todavía se observaban las largas filas de vehículos que quedaron detenidos al momento de querer salir de la capital. Los conductores llevan horas esperando para avanzar, por lo que incluso algunos se quedaron dormidos.
El personal de la PMT se dedicó a apoyar en el proceso para despertar a los pilotos, principalmente de vehículos de transporte pesado, que quedaron varados y que pudieran avanzar en ciertos momentos en los que se habilita el paso en el área del accidente y la fila logra avanzar algunos metros.