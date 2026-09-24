Derrumbe interrumpe circulación en la ruta Interamericana

Las autoridades de tránsito dieron a conocer que desde horas de la madrugada de este jueves, 24 de septiembre, se registran complicaciones para la circulación vehicular debido a un derrumbe ocurrido en el kilómetro 23 de la ruta Interamericana.
Según el reporte emitido por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la jurisdicción de Mixco, Guatemala, sobre la cinta asfáltica cayó el material que se desprendió como consecuencia de las fuertes lluvias que han afectado el territorio nacional en las últimas horas .
Debido a esta situación, está bloqueado el paso en uno de los carriles del tramo con dirección a Occidente, es decir, hacia el municipio de San Lucas Sacatepéquez, por lo que se pidió precaución a los usuarios que circulan por el sector.
Por el momento, se está permitiendo la circulación vehicular en el sector, mientras se desarrollan las labores correspondientes.
El personal de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) y de la PMT trabajan en el lugar para remover las rocas y lodo que cubren el área afectada y poder liberar lo antes posible el paso en su totalidad en esta importante ruta.
Asimismo, los Bomberos Voluntarios se presentaron al lugar donde ocurrió el incidente para sumarse a las labores de respuesta a este incidente y permanecen en el área en calidad de prevención.
Otra área afectada por derrumbe
Las autoridades municipales de Mixco reportaron que en esa jurisdicción hay otro punto que también se encuentra afectado por un derrumbe, tomando en cuenta que persisten las precipitaciones en el país.
El deslizamiento se registró en el kilómetro 18 de la ruta hacia Ciudad Quetzal, en el municipio de San Juan Sacatepéquez, y afecta un carril.
Los agentes de la PMT trabajan en la regulación vehicular del sector y se coordina para la limpieza de la vía.
* Con información del periodista Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7