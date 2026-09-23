 San Pedro: Edwin Vázquez suspendido seis meses
Deportes

Fuerte castigo para el técnico de San Pedro

Edwin Vázquez fue sancionado por parte del Órgano Disciplinario tras su incidente con Kenneth Valdez.

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Edwin el "Chino" Vázquez suspendido por seis meses en San Pedro
Edwin el "Chino" Vázquez suspendido por seis meses en San Pedro / FOTO: Diego José Vásquez
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El San Pedro F. C. recibió una mala noticia este miércoles 23 de septiembre tras darse a conocer la resolución del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional de Guatemala, la cual estipula una inhabilitación, de seis meses, al técnico Edwin Vázquez por el incidente ocurrido con Kenneth Valdez, jugador de Cobán Imperial.

El domingo pasado, en el estadio municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, el equipo de casa, el San Pedro F. C., recibió al Cobán Imperial por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Ese partido terminó con empate 1-1. Pero hubo tres expulsados por parte de los "Supergallos": German Águila, César Valencia y el técnico Edwin Vázquez.

En el minuto 63 de aquel partido, Kenneth Valdez fue por una pelota en la línea lateral y terminó en el césped tras un empujón por parte de un rival. Al caer en la zona técnica de San Pedro, Valdez se reincorporó, pero en ese momento el técnico local, Edwin Vázquez lo empujó y el jugador cobanero de nuevo cayó al engramillado y el árbitro expulsó al estratega de los "Supergallos". Esa situación terminó en una trifulca en donde participaron ambos planteles.

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Seis meses de inhabilitación para Edwin Vázquez

Ante lo sucedido el pasado domingo, este miércoles ya se conoció la resolución del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional donde se establece una sanción económica de 10 mil quetzales para el técnico nacional Edwin Vázquez, además, de seis meses de inhabilitación.

Asimismo, al jugador German Águila se le impuso una multa de 500 quetzales y dos partidos de inhabilitación por la roja directa recibida en ese partido.

Por su parte, a Cesar Estuardo Valencia, preparador de porteros, quien también fue expulsado en ese duelo, se inhabilita un partido y una mulca de 5 mil quetzales.

Este es sin duda alguna un fuerte golpe en lo técnico y táctico para San Pedro, actualmente cuarto lugar del campeonato nacional, pero tiene la oportunidad legalmente de apelar la resolución.

San Pedro visitará este sábado 26 de septiembre a Deportivo Marquense a las 18:00 horas.  

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