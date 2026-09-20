 San Pedro se pronuncia por arbitraje de Cristopher Corado
Deportes

San Pedro emite comunicado tras el arbitraje de Cristopher Corado

La institución sampedrana pidió “justicia, imparcialidad y deportividad”.

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Cristopher Corado fue el árbitro del San Pedro vs. Cobán Imperial
Cristopher Corado fue el árbitro del San Pedro vs. Cobán Imperial / FOTO: Diego José Vásquez
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San Pedro logró de forma milagrosa igualar un partido ante Cobán Imperial el cual lo perdía 0-1 con gol de Michael Moreira (59). La anotación de Renny Folleco al 90+1 le permitió al equipo sampedrano rescatar el invicto en casa, donde sumaba cinco triunfos consecutivos, pero en la sexta presentación terminó rescatando un empate 1-1. El partido, el cual tuvo tres expulsados por los locales: German Águila (jugador), Edwin Vázquez (técnico) y Williams Omar Villagrán (asistente técnico), tuvo un arbitraje cuestionado, y con base a eso, la institución del departamento de San Marcos emitió un comunicado donde pidió "justicia, imparcialidad y deportividad".

"Hay momentos en los que guardar silencio también sería fallarle a nuestra institución, a nuestros jugadores y a nuestra afición. Una vez más, las decisiones arbitrales terminan condicionando un partido y perjudicando directamente a nuestro equipo. Y lo preocupante es que no hablamos de un hecho aislado; con este arbitraje ya existen antecedentes que hacen cada vez más difícil competir en igualdad de condiciones", señaló San Pedro en su cuenta de Facebook.

San Pedro rescata su invicto en casa con gol agónico de Renny Folleco

Con un gol en tiempo de reposición de Renny Folleco, San Pedro evita la derrota en su sexta presentación en casa.

La institución siguió: "No pedimos favores, no pedimos que nadie juegue a nuestro favor. Pedimos algo mucho más sencillo: justicia, imparcialidad y deportividad".

San Pedro añadió: "Es complicado competir cuando dentro de la cancha no solo debemos superar al equipo rival, sino también decisiones que terminan teniendo incidencia directa en el resultado".

Por último, se explica: "Las imágenes están ahí y cada quien podrá sacar sus propias conclusiones. Por respeto al futbol, a nuestros jugadores y a toda una afición que acompaña y cree en este equipo, exigimos que estas situaciones sean revisadas con la seriedad que merecen".

"Queremos competir. Queremos hacerlo en igualdad de condiciones. Queremos justicia deportiva", sentenció el comunicado de San Pedro.

Expulsión correcta

La expulsión cuestionada por el San Pedro tuvo una respuesta por parte de Felipe Ramos Rizzo, director del Departamento de Arbitraje de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), quien volvió a usar sus redes sociales para hacer un análisis arbitral.

"Correcta expulsión del jugador de San Pedro. Cristopher Corado y el equipo arbitral correctos con la decisión", fue el mensaje emitido por Ramos Rizzo y que contrarresta lo denunciado por San Pedro.

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Mensaje de Felipe Ramos Rizzo - Facebook de Felipe Ramos Rizzo

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