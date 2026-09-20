 Liberan bloqueos con diálogo con manifestantes en Retalhuleu
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Liberan bloqueos en Retalhuleu tras diálogo con manifestantes

Según reportes desde el lugar de las manifestaciones, eran tres los tramos que permanecían bloqueados en el área de Retalhuleu.

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En uno de los bloqueos la situación se volvió tensa., Edwin Guzmán
En uno de los bloqueos la situación se volvió tensa. / FOTO: Edwin Guzmán
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Después de sostener una conversación con autoridades locales, las personas que mantenían bloqueos en la carretera CA-02 Occidente decidieron liberar el paso. Las medidas de hecho ocurrieron la tarde de este domingo, 20 de septiembre de 2026, en al menos tres tramos del área-

Los tres puntos bloqueados que se lograron identificar en Retalhuleu se ubicaban en los kilòmetros186, 187 y 189 de la carretera antes mencionada, en las aldeas Cabañas, Concepción Ralda y Jerez, respectivamente.

Los bloqueos llegaron a su fin luego de que el alcalde de Nuevo San Carlos, Juan Carlos Escobar, acudiera al lugar para dialogar con los pobladores que mantenían las medidas de hecho.

Tras las conversaciones en el área, las vías fueron liberadas. Sin embargo, los pobladores y las autoridades ediles acordaron una reunión el lunes a las 11:00 horas, en Retalhuleu, con el objetivo de buscar una solución a la problemática.

Bloqueos en rechazo a la falta de electricidad

Los pobladores manifestaron que el motivo de la protesta fue la falta de energía eléctrica que les afecta desde hace varios días. Los pobladores demandan a la empresa responsable del servicio que atienda y resuelva la situación a la brevedad.

En algunos puntos, como en el kilómetro 187, la protesta se tornó tensa, al grado de que motocicletas de los agentes de la PNC fueron lanzadas al río. Sin embargo, las mismas fueron recuperadas por los agentes policiales.

Los manifestantes indicaron que permanecerán atentos a los resultados de la reunión de mañana y advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable, podrían retomar los bloqueos en la ruta.

Con información del corresponsal Edwin Guzmàn de Emisoras Unidas en Retalhuleu.

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Los bloqueos fueron liberados en tres tramos carreteros. - Edwin Guzmán

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