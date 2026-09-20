 Fallos globales en Facebook e Instagram: lo que necesitas saber
Internacionales

Facebook e Instagram presentan fallas a nivel mundial

Reportan caída mundial de Facebook e Instagram.

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Facebook e Instagram / FOTO:
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Usuarios de distintas partes del mundo reportaron este domingo 20 de septiembre fallas e interrupciones en los servicios de Facebook e Instagram, plataformas pertenecientes a Meta.

Los inconvenientes se hicieron evidentes principalmente en las versiones web, aunque también se registraron problemas en dispositivos móviles. Decenas de miles de usuarios señalaron dificultades para acceder a sus cuentas, cargar el contenido del muro, enviar mensajes y publicar fotografías o videos.

Los primeros reportes comenzaron a aumentar durante las primeras horas del día en DownDetector, plataforma que registra incidentes relacionados con servicios digitales. Las quejas también se trasladaron a redes sociales como X, donde usuarios compartieron información sobre las fallas.

Entre los problemas más frecuentes se mencionaron cierres inesperados de sesión, dificultades para actualizar el feed principal y errores al intentar cargar contenido multimedia.

Hasta la noche de este domingo, Meta no había informado oficialmente cuál fue la causa de las interrupciones ni había detallado si se trató de una falla específica en sus servidores o en alguno de sus sistemas de distribución de datos.

Mientras los reportes continuaban, la disponibilidad de Facebook e Instagram comenzó a restablecerse de manera gradual en algunas regiones, aunque algunos usuarios todavía señalaban inconvenientes para utilizar determinadas funciones.

La interrupción generó preocupación entre usuarios que dependen de ambas plataformas para comunicarse, compartir contenido y mantener actividades personales o comerciales.

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