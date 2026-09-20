 Bloqueo confirmado en el kilómetro 194 de la CA-2 Occidente
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Bloqueo confirmado en el kilómetro 194 de la CA-2 Occidente

PROVIAL registró que el bloqueo se inició a las 17:01 horas en ambos sentidos de la ruta hacia Retalhuleu.

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Pese a la lluvia, manifestantes bloquean la ruta en el Asintal, Retalhuleu., Redes sociales.
Pese a la lluvia, manifestantes bloquean la ruta en el Asintal, Retalhuleu. / FOTO: Redes sociales.
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La Unidad de Protección y Seguridad Vial (Provial) confirmó que este domingo, 20 de septiembre de 2026, se concretó un bloqueo en el kilómetro 194 de la carretera CA-02 Occidente, en el área de la aldea Sibaná, departamento de Retalhuleu.

Según los reportes, manifestantes se mantienen en el lugar, aunque los motivos de la protesta no han sido revelados. La información evidencia que el bloqueo se inició a las 17:01 horas y el paso está cerrado en ambos sentidos de la vía.

Un segundo bloqueo se registró en El Asintal, departamento de Retalhuleu desde las 16:21 horas. Sin embargo, medios locales confirmaron que esta medida de hecho fue retirada por agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) a eso de las 17:02 horas.

Cabe destacar que los periodistas del área reportaron que la liberación de la citada ruta se realizó sin previo diálogo, aunque ese extremo debe ser confirmado por las autoridades del Ministerio de Gobernación.

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Bloqueo bajo la lluvia

Medios locales reportaron que el bloqueo de El Asintal se realizó pese a que en el lugar hubo fuertes lluvias. En imágenes, se pudo observar la presencia de personas en la cinta asfáltica.

Otros medios aseguran que la razón de los bloqueos es un problema con el servicio de electricidad en la zona.

Cabe resaltar que Provial reportó que ambos bloqueos interrumpieron el paso en esos diferentes tramos en ambas vías.

Bloqueos en Guatemala

La semana antepasada también se vivió una jornada de bloqueos en el territorio nacional. En esa ocasión varios guatemaltecos salieron a las calles para exigir que se tomen medidas para aliviar el alto costo de los combustibles.

En ese momento, las protestas fueron disueltas con la intervención de agentes anti motines de la Policía Nacional Civil.

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Pese a la lluvia, manifestantes bloquean la ruta en el Asintal, Retalhuleu. - Redes sociales.

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