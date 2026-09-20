Celebran feria de la salud enfocada en prevenir el Cáncer

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) invitó a los guatemaltecos para que acudan a la feria de la salud "Unidos contra el Cáncer" que se desarrolla la mañana de este domingo, 20 de septiembre de 2026, en las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca de la zona 13.
La directora de área del MSPAS, Evely Sican, explicó que en el lugar cuentan con diferentes estands para realizar consultas médicas y entregar medicamentos. La funcionaria destacó que en el evento cuentan con el apoyo del Ministerio de la Defensa.
Asimismo, Sicán indicó que en la feria de la salud cuentan con vacunas y una estación especializada en enfermedades cardio metabólicas a donde pueden acudir pacientes hipertensos, diabéticos y la población en general.
La encargada agregó que todos los guatemaltecos pueden llegar al lugar donde se celebra la feria para averiguar cómo están funcionando sus riñones, a través de un pichón en el dedo. "También tenemos varios lugares en donde podemos apreciar perritos para apoyar de forma psicológica a varios pacientes", declaró Sicán.
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Feria de la Salud para prevenir el Cáncer
Sicán agregó que en el vento cuentan con diferentes formas de diagnosticar si los pacientes padecen de cáncer de mama, cáncer de boca, cáncer de estómago o cáncer de ovarios, entre otros.
La encargada destacó que el evento integra varios servicios para la población, mismos que pueden ser diagnosticados en los centros de salud del país. Agregó que en estos lugares atienden las 24 horas, incluyendo atención a la maternidad.
La experta pidió paciencia para los asistentes, tomando en cuenta que en el lugar también hay atracciones para los niños como pinta caritas, globoflexia e incluso los pequeños pueden entrar a algunos aviones a los que las autoridades encargadas les den autorización.