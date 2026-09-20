Manchester City derrota al Sunderland en un partidazo

El Manchester City protagonizó una auténtica fiesta de goles ante el Sunderland y se impuso por 5-3 en un partido marcado por el intercambio de golpes y las constantes desatenciones defensivas. El conjunto dirigido por Enzo Maresca mantuvo su paso perfecto en la Premier League y, tras la derrota del Arsenal, quedó como líder en solitario con cinco victorias en las primeras cinco jornadas.
El encuentro comenzó con ritmo frenético. En el minuto 9, Enzo Fernández sorprendió con un lanzamiento desde una posición lateral que terminó colándose por el primer palo para adelantar al City. La respuesta del Sunderland no tardó en llegar: apenas tres minutos después, Enzo Le Fée encontró a Brian Brobbey entre los centrales y el delantero neerlandés definió ante Gianluigi Donnarumma para establecer el empate.
El City es líder solitario de la Premier League
La igualdad volvió a romperse pasada la media hora, cuando la presión del City provocó un error en la salida del Sunderland que terminó con Rayan Cherki marcando el 2-1 tras una asistencia de Antoine Semenyo. Sin embargo, Brobbey volvió a aparecer para completar su triplete y mantener con vida a los visitantes. Antes del descanso, Semenyo aprovechó otro error defensivo para poner nuevamente en ventaja al conjunto local en un primer tiempo cargado de ocasiones y goles.
En la segunda mitad, Semenyo amplió su cuenta personal para colocar el 4-2, aunque Brobbey respondió poco después y firmó su tercer tanto de la tarde para devolver la incertidumbre al marcador. El Sunderland incluso tuvo oportunidades para empatar, pero finalmente Erling Haaland apareció en los minutos finales para sentenciar el encuentro con el 5-3, en una jugada que necesitó la revisión del VAR. Con el triunfo, el Manchester City celebró su quinta victoria consecutiva y se instaló en solitario en la cima de la Premier League.