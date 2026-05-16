 El Manchester City se consagra campeón de la FA Cup
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El Manchester City se consagra campeón de la FA Cup

El Manchester City conquistó su octava FA Cup tras vencer 1-0 al Chelsea en Wembley, consolidando la era de Pep Guardiola con un nuevo doblete doméstico.

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Antoine Semenyo le dio el título de la FA Cup al Manchester City - EFE
Antoine Semenyo le dio el título de la FA Cup al Manchester City / FOTO: Agencia EFE

El Manchester City se proclamó campeón de la FA Cup por octava vez en su historia tras imponerse por 1-0 al Chelsea en el estadio de Wembley. El único gol del partido llegó en la segunda mitad gracias a una brillante definición de Antoine Semenyo, quien sorprendió con un remate de tacón que terminó marcando la diferencia en una final muy disputada.

Este nuevo título representa el vigésimo gran trofeo del ciclo dirigido por Pep Guardiola desde su llegada al club en 2016, consolidando una era de dominio sin precedentes en el fútbol inglés. Además, el triunfo en la FA Cup se suma a la conquista previa de la Copa de la Liga en la misma temporada, completando así un nuevo doblete doméstico para el conjunto "citizen", un logro que solo unos pocos clubes han conseguido en la historia.

El City de Guardiola sigue imponiendo récords

Con esta victoria, el Manchester City amplía su legado en la competición, en la que solo Arsenal y Manchester United han levantado más veces el trofeo. Asimismo, el club ha logrado extender a 122 años la distancia entre su primer título en la FA Cup y el más reciente, reforzando un récord propio que refleja su longevidad y crecimiento como potencia del fútbol inglés.

Bajo la dirección de Guardiola, el equipo ha alcanzado cifras históricas, incluyendo cuatro finales consecutivas de FA Cup y ocho semifinales seguidas, un dominio que no tiene precedentes en la era moderna. El técnico español también ha acumulado un impresionante registro de victorias en la competición, superando ampliamente a otros equipos en número de triunfos desde su llegada a Inglaterra.

Más allá de la FA Cup, el Manchester City ha mantenido una consistencia extraordinaria en todas las competiciones, con múltiples títulos de Premier League y una hegemonía sostenida en el fútbol nacional. Este nuevo éxito en Wembley reafirma su condición de equipo dominante y prolonga una de las etapas más exitosas en la historia reciente del fútbol inglés.

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Pep Guardiola, técnico del Manchester City - Agencia EFE

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