 Guatemala prevé 35 ciclones en el Pacífico y Atlántico en la temporada de huracanes 2026
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Guatemala prevé 35 ciclones en el Pacífico y Atlántico en la temporada de huracanes 2026

Para esta temporada no se prevé que todos los sistemas puedan afectar al país, detalló el Insivumeh.

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Huracanes Pacífico , Conred
Huracanes Pacífico / FOTO: Conred

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) prevé la formación de hasta 35 ciclones durante la temporada de huracanes de 2026, iniciada el pasado jueves formalmente tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico.

El Insivumeh detalló que para el Pacífico, cuyo periodo comenzó hoy, se esperan de 16 a 20 ciclones, de los cuales entre 3 y 5 podrían ser huracanes mayores (categorías 3, 4 ó 5 en la escala Saffir-Simpson).

Por su parte, en el Atlántico, que arranca el 1 de junio, se estiman de 11 a 15 sistemas, con la posibilidad de 1 a 3 de gran intensidad. De igual manera, los ciclones en ambos océanos serán monitoreados ante el riesgo de inundaciones, según dijeron las autoridades meteorológicas.

Las proyecciones se fundamentan en las temperaturas del océano y la transición de fenómenos climáticos como El Niño y La Niña, detalló el instituto en sus canales oficiales.

Para esta temporada no se prevé que todos los sistemas puedan afectar al país. Sin embargo, se estará con el monitoreo constante las 24 horas

Jorge Chinchilla, pronosticador del Insivumeh.

Chinchilla recordó que el potencial destructivo radica en vientos que superan los 119 kilómetros por hora en la categoría 1, hasta rebasar los 252 kilómetros por hora en la categoría 5.

El Insivumeh advirtió que el principal peligro para el territorio guatemalteco, considerado por organismos internacionales uno de los países más vulnerables al cambio climático, es el incremento de lluvias repentinas, crecidas de ríos, inundaciones y movimientos en masa que suelen acompañar a estos sistemas meteorológicos, cuyos suelos saturados multiplican el peligro de desastres.

De acuerdo con los balances oficiales, el impacto de eventos precedentes como las depresiones tropicales Eta e Iota en noviembre de 2020 llegó a provocar daños y pérdidas socioeconómicas estimadas en más de 780 millones de dólares en el país, golpeando con severidad la infraestructura vial y la agricultura de subsistencia.

Los nombres para las tormentas 2026, fechas y pronóstico de hasta 20 ciclones en esta temporada

La temporada de huracanes 2026 en Guatemala está por iniciar y traerá entre 16 y 20 tormentas, para las cuales ya fueron establecidos los nombres.

Vía EFE

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