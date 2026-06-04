 Salario de Porras superaba los Q100 mil
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Salario de Porras superaba los Q100 mil

El Ministerio Público hizo pública la información de los salarios de marzo en el que destaca el de la exfiscal general y su secretario general, Ángel Pineda

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La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras.
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. / FOTO: EFE
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El Ministerio Público (MP) habilitó este jueves 4 de junio un portal con información pública con los salarios del personal de la institución, en el que destacan los salarios de la exfiscal general, Consuelo Porras y de Ángel Pineda, exsecretario general del MP. 

El Ministerio Público hizo pública la información, horas después que rechazó una reciente solicitud de información presentada por Emisoras Unidas para conocer los salarios de Porras. 

De acuerdo con el reporte de nómina de marzo pasado, la ex fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por corrupción por EE.UU. y la Unión Europea, recibió más de Q132 mil, desglosado de la siguiente manera: salario mensual de Q53,144.15; bono profesional Q375; bono 3701 Q250; bono antigüedad MP, Q7,476.00; gastos de representación, Q10,000.00; más bono extraordinario de marzo Q60,995.15, para un ingreso total de Q132,240,30. 

Mientras que Ángel Pineda obtuvo Q94,467.00 durante marzo de la siguiente manera: salario mensual de Q37,786.50; bono profesional Q375; bono 3701, Q250; bono antigüedad MP, Q4,947.00; gastos de representación, Q8,000.00; bono extraordinario de marzo Q43,108.50.

Juan Luis Pantaleón, asesor del Ministerio Público, tenía un salario mensual de Q25,710.00; Q2,000.00 de bono trabajador; bono profesional Q375; bono 3701 Q250;bono de antigüedad, Q2,482.00 y recibió Q28,567.00en concepto de bono extraordinario de marzo, indica que dicha nómina. 

Porras Argueta ha sido sancionada por EE. UU. y la Unión Europea bajo señalamientos de socavar la democracia en su intento por derribar los resultados electorales de 2023 y liderar la persecución política en el país.

La petición de información fue realizada por Emisoras Unidas, ante las nuevas autoridades del MP, bajo la administración del fiscal general Gabriel García Luna, que asumió el cargo el pasado 17 de mayo para un período de gestión de cuatro años.

Sin embargo, la entidad sostuvo que los montos salariales solicitados no pueden hacerse públicos debido a los riesgos que, a su criterio, implicaría su divulgación.

MP hace pública información sobre salarios del personal

El Ministerio Público hizo público un portal de transparencia con información de los salarios del personal de dicha institución.

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