 Futbolista de Sao Paulo, bajo investigación por atropello
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Futbolista de Sao Paulo, bajo investigación por atropello

Un futbolista de 19 años del Sao Paulo de Brasil enfrenta un proceso judicial tras protagonizar un accidente de tránsito que dejó un peatón fallecido.

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Nicolas, futbolista de Sao Paulo, queda bajo investigación tras atropello fatal -instagram @nicolasbosshardt
Nicolas, futbolista de Sao Paulo, queda bajo investigación tras atropello fatal / FOTO: instagram @nicolasbosshardt
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El futbolista Nicolas, integrante del São Paulo de Brasil, fue detenido y posteriormente obtuvo la libertad provisional luego de verse involucrado en un accidente de tránsito en el que falleció un peatón. El hecho ocurrió durante la noche del lunes en la región metropolitana de la ciudad de São Paulo, cuando el defensor de 19 años regresaba de una cena junto a otros compañeros del equipo.

De acuerdo con la información proporcionada por el club brasileño, el jugador permaneció en el lugar del accidente desde el primer momento y notificó de inmediato a los servicios de emergencia. Más tarde fue trasladado a una comisaría para rendir su declaración ante las autoridades, que iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso. Asimismo, las pruebas realizadas confirmaron que Nicolas no había ingerido bebidas alcohólicas y que contaba con una licencia de conducir vigente.

Tragedia en la ciudad de Sao Paulo

Tras comparecer ante un juez, el futbolista recibió el beneficio de la libertad provisional mientras continúa el proceso judicial. No obstante, la medida está sujeta a diversas restricciones, entre ellas la prohibición de conducir y limitaciones a su movilidad. El caso seguirá bajo investigación mientras las autoridades determinan las responsabilidades derivadas del accidente.

Por su parte, São Paulo expresó sus condolencias a la familia y seres queridos de la víctima mediante un comunicado oficial, además de informar que su departamento jurídico dará seguimiento al proceso legal. Nicolas, quien se formó en las categorías inferiores del club y fue promovido al primer equipo el año pasado, enfrenta ahora un complejo escenario tanto en el ámbito personal como en el profesional, a la espera de que avance la investigación de este lamentable hecho.

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