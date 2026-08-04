Quita la ceniza del volcán de tu auto sin dañar pintura

La intensa actividad que mantiene el Volcán de Fuego ha provocado la caída de ceniza en varias comunidades de Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla e incluso en sectores donde el viento ha transportado las partículas volcánicas. Ante esta situación, miles de conductores se preguntan cuál es la mejor forma de proteger su vehículo y evitar daños permanentes en la pintura, el parabrisas y los sistemas mecánicos.
De acuerdo con el INSIVUMEH, el coloso registra una nueva fase eruptiva con incremento en la emisión de gases y ceniza, explosiones frecuentes, columnas eruptivas de gran altura y flujos piroclásticos de corto alcance. Las autoridades también advierten que la dirección del viento puede dispersar la ceniza hacia distintas regiones del país, por lo que recomiendan mantenerse atentos a los boletines oficiales.
Aunque parece un polvo fino, la ceniza volcánica está compuesta por diminutas partículas de roca y vidrio volcánico. Esto la convierte en un material altamente abrasivo que puede rayar la pintura, opacar los faros, deteriorar el parabrisas y afectar filtros de aire, radiadores y componentes del motor.
Si permanece durante varios días sobre la carrocería, especialmente bajo el sol o la lluvia, también puede acelerar el desgaste del acabado del vehículo.
Cuida tu vehículo de las cenizas
Para evitar daños, sigue estas recomendaciones:
• No limpies el automóvil en seco. Pasar un trapo o escoba sobre la ceniza solo provocará rayones.
• Enjuaga primero con abundante agua. Esto ayudará a desprender las partículas antes de tocar la superficie.
• Utiliza shampoo para vehículos y una esponja o guante de microfibra suave.
• Lava de arriba hacia abajo, retirando constantemente la ceniza con agua limpia.
• Seca con una toalla de microfibra, evitando ejercer demasiada presión.
• Revisa los limpiaparabrisas antes de utilizarlos. Si hay ceniza sobre el vidrio, enjuágalo primero para evitar que las gomas arrastren las partículas y rayen el cristal.
• Inspecciona el filtro de aire si el vehículo estuvo expuesto durante varios días a la caída de ceniza.